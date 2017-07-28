Yaz Kur’an kursunda ödüllü bilgi yarışması

YOZGAT (AA) – Yozgat Kaleliler Camisi Yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrenciler arasında ödüllü dini bilgiler yarışması düzenlendi.

Kaleliler Camisinde düzenlenen bilgi yarışmasına, 5 grup halinde 45 öğrenci katılırken, dereceye giren öğrenciler altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Cami İmamı Feyzullah Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada her yıl açılan yaz Kur’an kurslarında çocuklar arasında dini bilgiler yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının, çocukların camilere ilgisini artırmak ve kursta verilen dini bilgilerin akıllarında kalıcı bir şekilde yer etmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Şimşek, “Her yarışmada kazanan ve kaybeden olur ancak dini bilgiler yarışmasında öğrencilerin hepsi kazanıyor. Yarışma sayesinde öğrencilerimiz bilgilerini tazeledi.” dedi.

Şimşek, yarışmaya destek sağlayan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a esnafa ve cami cemaatine teşekkür etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerden birincilere çeyrek altın, ikincilere tablet bilgisayar, üçüncülere para ödülü, dördüncü gruba mutfak eşyası, beşincilere kırtasiye malzemesi ve futbol topu hediye edildi.