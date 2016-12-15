Yaz saatı İnönüden kalma

Vatandaşların son dönemde en fazla yakındığı konulardan biri saatlerin geri alınmaması… Sıkıntıları aşmanın en dürüst yolu kış saatinin sabitlenmesi. Türkiye, yaz saati ile 1940’ta tanıştı. Hitler’in arkasında İsmet İnönü liderliğinde konu masaya yatırılıp kabul edildi. Menderes her yerde kaldırdı. Özal devrinde “kış ve yaz” olmak üzere dönüşümlü saate geçilerek, bugünlere gelindi. Türkiye’de saatlerin, UTC+3 vakit dilimi olan yaz saatine sabitlenişi, şu günlerde insanların en fazla yakındığı hususlardan biri. Bu yıl Bakanlar Kurulu kararıyla saatlerin geri alınmamasıyla birlikte, ahali sabah karanlıkta yollara düşmeye başladı. Bu durumdan mağdur olanlar tepkilerini dile getirdi, şikâyetlerini Enerji Bakanlığı’na iletti. Kamuoyunda büyük tepkime meydana gelince, Bakanlık bu kararını gözden geçirmeye karar verdi.

Peki, yalnızca bu yıl yok, yıllardır insanları sıkıntıya sokan yaz saati uygulamasının mazisi ne?

SAVAŞ MAHSULÜ

Yaz saati fikrini Benjamin Franklin’in 1784 yılında ortaya çıkarsa da, tatbikatın asıl başlangıcı Birinci Âlem Harbi’nin hüküm sürdüğü yıllara dayanıyor. Harbin bütün hızıyla devam ettiği günlerde bazı ülkeler, elektrikten tasarruf için saatlerde ayarlamalar yapmayı planladı. Birincil defa Almanya, müttefikleriyle beraber, 1916-1919 yılları arasında yaz saatini uygulama etti. Savaşın bitmesiyle de tatbikattan vazgeçti. Fakat bu uygulama sonraları öteki ülkelerden de kabul görerek, Afrika açık havada hemen hemen bütün dünyaya yayıldı.

ÖNCE HİTLER, SONRADAN BİZ

Adolf Hitler, II. Cihan Harbi yıllarında yaz saati uygulamasını tekrar tatbike başladı. 26 Aralık 1925 tarihinde Greenwich saat düzeni en ince ayrıntısına kadar kabul eden yeni Türkiye, Hitler’in yaz saati tatbikatına da kayıtsız kalmadı. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde mevzu masaya yatırıldı. Nihayet 1 Temmuz 1940 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla dilekçe başladı. Ama halktan, beklenen rağbet gelmedi. Özellikle Anadolu’da saatlerle hiç oynanmadı. Zaten Adnan Menderes’in iktidara gelmesiyle birlikte (1952) bu benimsenmeyen uygulamaya son verildi.

SAĞ SOL İNATLAŞMASI

Türk siyasetinde sağ ve sol iktidarlar arasında bakımlı bir inatlaşmaya dönen yaz saati meselesi, İnönü’nün iktidar olmasıyla birlikte bitmiş gündeme geldi. Yaz saati, 1962 yılında uygulandı ise de bu ama bir yıl sürdü. Bülent Ecevit’in iktidara gelmesinden daha sonra yaz saati uygulaması son yıllardaki şeklini aldı. Turgut Özal hükûmeti iş başına gelince, Batı’yla irtibatı zorlaştırdığı ve yapılan enerji tasarrufunun fazla ufak bir sayı olduğunu gerekçe göstererek “yaz saatini” yeniden kaldırdı. Bunun yerine dönüşümlü olarak kış ve yaz saati uygulandı ve günümüze gelindi…

TEDAVI ‘KIŞ’A SABİTLEMEK

Enerji tasarrufu sağladığı gerekçesiyle uygulanan yaz saati tatbikatının, günümüzde fonksiyonunu kaybettiği tartışılıyor. Zira, elektrik 70 yıl öncesindeki gibi sadece aydınlatmada değil, hayatın her sahasında kullanılıyor. Yaz saati uygulamasıyla Türkiye’de yapılacak elektrik tasarrufun %0,69 olacağı varsayım ediliyor. Ama bu tatbik ile ülkemizin, ithalat ve ihracatının % 68’ini yaptığı Batılı ülkelerle saat farkı 2 ila 4 saat arasına çıkıyor. Bu da hesaplı münasebetleri ve işlemleri zora sokuyor. Türkiye’de de bir kaç yıl evvel bu tartışmalar gündeme taşınmış, yaz saati uygulamasının en ince ayrıntısına kadar kaldırılması konuşulmuştu. Fakat yaz saati uygulaması kaldırılmayıp, diğer taraftan saatler UTC+3 zaman dilimine sabitlendi. Zamanın, en ince ayrıntısına kadar 30° Doğu meridyeninin saati olan UTC+2 sabitlenmesi yerine bu uygulamaya gidilmesinden sonradan da Türkiye’deki tartışmaların ardı arkası kesilmeyeceğe benziyor…

İŞTE ARADAKİ AYRIM

2015 yılında ülkemizde toplam 264 Milyar kWh. elektrik tüketildi. Bu elektriğin (% 91.1) 238,6 milyar kWh’lik kısmı, (GMT+2) vakit dilimindeki illerimizde, kalan 25,4 milyar kWh’lik kısmı da (%8,9) (GMT+3) zaman dilimimdeki illerimizde harcandı. (GMT+2) vakit dilimi içinde kalan coğrafyada, 53 vilayet yer alıyor ve burada 64 milyon kişi yaşıyor. Ülkemizin minik bölümü ise (GMT+3), yani C standart saat diliminin batısında yer alıyor. Bu coğrafyada, 28 vilayet bulunuyor ve burada 16 milyon birey yaşıyor. Yani nüfusun % 20,75’i, sanayinin %10’u, bu bölgede bulunuyor.

GÖZLER ENERJİ BAKANLIĞINDA

Geri mi gidilecek değişmez mi kalacak?

Kış saati uygulamasının bu yıl kaldırılmasının ardındaki sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı. Güneş doğmadan sınıfları dolduran öğrenciler, işe gitmek için karanlıkta yollara düşen çalışanlar uygulamadan vazgeçilmesini istiyor. Kampanyalar, toplumda saatlerin geriye alınacağına yönelik beklentiyi artırdı. Gözlerin çevrildiği Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ise gürültüsüz. Gelen bilgiler bu konuda geri adım atılmayacağı yönünde. Bakanlık, başvuru ile 2.5 milyar liralık tasarruf yapılacağını söylüyor. Bu konuda kapsamlı bir araştırma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi de aynı gerekçeyle yaz saati uygulamasının daimi hale getirilmesini destekliyor. Vatandaş ise sabahleyin daha çok elektrik harcandığına inanıyor.

Mevzu, dün bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te de gündeme geldi. Ekonomi Bakanı milletvekillerinin “yaz saati uygulamasının ihracatı ne değin düşürdüğü” ile ilgili sorusuna muhatap oldu. Bakan “Çoğu yerde zaten 24 saat üzerinden 3 vardiya yapılıyor. Problem değil”, uzmanlar “Mart ayında cisim dengesi normale döner” dese de durumdan psikolojik olarak negatif etkilenen yurttaş ise ümitli ve gözü yaşlı.

ÜLKE MENFAATİ BATI’YI ESAS OLMAK!

Merak edilen şu: Avrupa ve diğer batı ülkeleri ile yapılan politik, sosyal ve hesaplı münasebetler dikkate alındığında, 30° doğu meridyeninde kalmamızın ve yaz saati uygulamasının en ince ayrıntısına kadar kaldırılmasının, yani sene baştan başa sürekli olarak (GMT+2) süre dilimini değişmez olarak kullanmamızın, Türkiye’nin böylece fazla menfaatine olacağı dobra dobra meydanda yok midir?

HANGİSİ SEÇIM EDİLMELİ? 64 MİLYON MU? 16 MİLYON MU?

Türkiye, 17 milyon 544 bin konutun bulunduğu saat dilimini yok, 2 milyon 965 bin konutun yer aldığı dilimi seçim ediyor.

– 79,8 milyon nüfuslu ülkemizde; 63,8 milyon kişinin yaşadığı saat dilimi mi? 16 milyon kişinin yaşadığı saat dilimi mi?

– Sanayinin %90’ının bulunduğu bölge mi, yahut %10 unun bulunduğu bölge mi?

– Ülkemizin zamanca uzunluğu 48 dakika olan bölgesi mi, 28 dakika olan bölgesi mi?

– Ülkemizin, Doğu-Batı arasındaki kuş uçuşu düz uzunluğu 1600 km. Bunun 1.000 km uzunluğundaki (aşağı yukarı yüzölçümü 500.000 km²) olan kesimi mi, 600 km uzunluğundaki ( 280.000 km2 ) olan kesimi mi?

– 20 milyon 510 bin konuttan, 17 milyon 544 bininin bulunduğu saat dilimi mi? 2 milyon 965 bininin bulunduğu saat dilimi mi?

– 19 milyon 760 bin Öğretmen ve Öğrenciden; (GMT+2) saat dilimindeki 53 vilayette yaşayan 15 milyon 501 bin öğretmen ve öğrencinin kışın üç ayında sabahın karanlığında okullarına gitmeleri mi? (GMT+3) saat dilimindeki 28 vilayette bulunan 4 milyon 254 bin hoca ve öğrencinin kışın 3 ayında akşam güneşin batmasından takriben yarım saat daha sonra (28 dakika), okuldan evlerine dönmeleri mi?

– İhracatın %91,1 inin yapıldığı, Avrupa ve batımızdaki ülkelerle zamanca yakınlık mı, yoksa % 8,9 unun yapıldığı doğu ülkeleri ile zamanca yakın olma mı?

– İthalatın % 60’nın yapıldığı, Avrupa ve Batımızdaki ülkelerle zamanca yakınlık mı, yoksa çoğunluğu doğalgaz, petrol, demir ve alüminyum hariç tutulduğunda, %40’ının yapıldığı doğu ülkeleri ile zamanca yakın olma mı?

– Bunların en mühimi olan, ihracatımızın, %96,76’lık kısmını yapan (GMT+2) saat dilimindeki illerin durumu mu, % 3,24’lük kısmını yapan (GMT+3) saat dilimindeki illerin durumu mu?

– İthalatımızın, %91.9’luk kısmını yapan (GMT+2) saat dilimindeki illerin durumu mu? %0,6’lık kısmını yapan (GMT+3) saat dilimindeki illerin durumu mu?

– Kışın 3 ay için (Kasım-Aralık-Ocak), doğuda Iğdır, Sancı, Hakkâri, Bingöl v.b. gibi güneşin ortalama 16.00-16.30 da battığı illerdeki yarım saatlik süre farkının giderilmesi maksadıyla valiliklerce tedbir alınması mı, yılın kalan öteki 9 ayının ve ülkenin tamamının durumunun hiç nazarı itibara alınmaması mı?

Takdir hükûmetimizin…

Türkiye gazetesi