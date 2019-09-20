Yazar Hayati İnanç Karapınar'da konferans verdi

KONYA (AA) – Karapınar TÜGVA temsilciliği tarafından düzenlenen programda yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.



Gençlik merkezinde düzenlenen konferansın başında Hafız Mehmet Akyıl tarafından Kuran'ı Kerim okundu.



TÜVGA Karapınar Temsilcisi Rasih Doğan, açılış konuşmasında milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için vakıf olarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.



Daha sonra TÜVGA İl Temsilcisi Veli Vural, Türkiye'nin gençliği olarak çıktıkları yolda geçen zaman içerisinde büyük bir aile olduklarını söyledi.

Gençliğin değerlerini yukarıya taşıyacak Türk gençliğini olduğunu ifade eden Vural, "Yorgunluğa ve yılgınlığa vaktimiz yok. Bizim hep birlikte yaranlarımızı daha iyi bir hale getirme gayreti içerisinde gerekiyor." diye konuştu.



Konferansta konuşan Hayati İnanç ise çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden bolca örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.

Oldukça kalabalık bir salona konuşan İnanç, en değerli işin insana yatırım olduğuna belirterek katılımcılara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Program sonunda İnanç'a Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından hediye takdim edildi.