Yazı davasından CHPliler beraat etti.

Kültürlü Adliye Binasında görülen davaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Aydınlatılmış İl Başkanı Bayram İnci ve teşkilat üyeleri katıldı. Şikayetçi AK Parti Aydın İl Teşkilatından kimsenin katılmadığı dava temize çıkma eden CHP Aydınlatılmış Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki adliye çıkışı konuya ilişkin tanımlama adaletin tecelli ettiğini söyledi.

CHP Kültürlü Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki yaptığı açıklamasında,”AK Parti il binasının girişine ‘Türkiye Laiktir Laik Kalacak’ yazılmıştı. Bu yazının yazılmasından CHP Aydınlatılmış Gençlik Kollarının yaptığını bahis ettiler. Türkiye’nin Laik olduğu bir gerçektir. Bizlerde Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Yalnızca bizim yazmadığımız bir yazıdan nedeniyle suçlanmamız makul olmayan ve hukuk dışıydı. Mahkemede bizim haklı olduğumuzu fark etti. Sedat Gürbüz ve benim hakkımda da patent kararını verdi. Biz Laikliği savunmaya deva edeceğiz herkesin bundan haberi olsun. Türkiye Laiktir, Laik kalacaktır” dedi.

CHP Okumuş İl Başkanı Bayram İnci ise,”Bu davada, Laik Türkiye yazısından Laikliğin savunucusunun Cumhuriyet Insanlar Partisinin olduğu birkez daha tescillendi. Çünkü faillerinin muhakkak olmadığı ‘Laik Türkiye’ yazısından direk bizim gençlik kollarının hedef alınması ve onların suçlanması birkez daha laikliğin teminatı ve savunucusu Cumhuriyet Ahali Partisinin olduğu tescillenmiştir. Bizde Laikliği sonuna kadar savunacağız. Demokrasinin olmazsa olmas koşulu Laik Cumhuriyettir ve ardına kadar savunacağız” diye konuştu.

Dava için Aydınlatılmış’da gelen Cumhuriyet Halk Müziği Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, haksız yere açıldığını iddia ettiği dava tepti göstererek berat kararı ile adaletin yerini bulduğunu açıklama etti.

Beşer Çeken