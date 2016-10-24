YDE Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz: “Musul operasyonu Türk dış politikası için yeni bir sınav”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda yer alan YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan Ayaz, 11 Eylül saldırılarının peşinde ABD’nin Irak’ı işgal etmesi ve ardından yaşanan süreçte Irak’ta sürdürülebilir bir kurumsallaşma ve devletleşme sürecinin yaşanmadığına değinerek sözlerine başladı. Öğr. Gör. Erhan Ayaz, “Irak’ın yaşadığı sorunlar IŞİD’in doğmasına niçin olmuş, ardındaki Suriye ile Libya gibi diğer alan ülkelerinde terörü yerleşik olarak kullanmasıyla oluşturduğunu iddia ettiği millet düzeniyle devletimsi bir inşa ortaya çıkmıştır. Şüphesiz örgütün bu denli şiddet kazanmasına yol açan faktörlerden biri de ama –Irak Ordusu’nun kaçması bir uçtan bir uca – Musul’u zahmetsizce ele geçirmesidir. 2014 yılında Musul’u ele geçirmesiyle birlikte örgüt büyük bir ganimet, Irak Ordusu’na ait ağır makineli silahlara ve belki de en kayda değer gelir kaynağı olan zengin petrol kuyularına sahip olmuştur. Bu anlamda Musul, IŞID sorunu için önemli bir kent ve olgudur. Bağlı Musul harekâtına değinmeden önce özetle Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonuna değinmekte fayda var. Şüphesiz tarafsız kriterleri dikkate alırsak Türkiye askeri, hesaplı ve siyasi anlamda uluslar arası sistemdeki yeri orta büyüklükte bir devlettir. Fırat Kalkanı da ABD ve Rusya’nın rahatsızlık duymadığı hatta eğer Suriye’de IŞID ile savaşılacaksa bunu müttefik ve yasal bir aygıtın yapmasını seçim etmelerinden nedeniyle Türkiye açısından başarılı bir adımdır. Fakat benzer durumun Musul bahsi açıldığında çok yüksek perdeden başlatılan açıklamalarla (Misak-i Ulusal vurgusu gibi) Türkiye’yi mağdur durumda bırakacağını söylemem mümkün olabilir” dedi.

“Türkiye’nin kaygıları haklı ve sabit kaygılardır”

“Musul harekâtı ile Türk dış politikası yeni bir sınavdan geçmektedir” diyen YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan Ayaz, sözlerine şöyle devam etti;

“Musul ile yapılan açıklamaların sonucunda Türkiye milletlerarası ilişkilerde anlaşmalarla kazandığı toprak dağılımından ve kurulan düzenden memnun olmayan ve bunları şiddet yoluyla ya da diplomasi aracılığıyla değiştirmeye çalışan değişimci bir devlet olarak algılanabilir. Türkiye konuyu bu bağlamdan uzaklaştırarak kendi kapasitesi doğrultusunda müzakere edebileceği zemine çekmelidir. Musul harekâtı ile Türk dış politikası yeni bir sınavdan geçmektedir. Türkiye’nin Başika Kampı ve Musul ile ilgili dillendirdiği kaygıları haklı ve sabit kaygılardır. Operasyonun gerisinde Musul’un demografik yapısının ne şekilde gerçekleşeceği, bölgedeki PKK unsurlarının hareket sırasında ve sonrasında durumları ile Musul’dan kaçmaya çalışacakların oluşturacağı insan hareketi Türkiye’nin güvenliği ilk elden etkileyecek unsurlardır. Bu sorunların çözümü kısa dönemde olmayacaktır. Ortadoğu’nun etnik ve dini-mezhebi açıdan dünyanın en karışık coğrafyalarından biri olmasından nedeniyle bölgenin geleceği için en büyük tehlike mezhep savaşlarıdır. Bu açıdan Musul operasyonunun askeri sonuçlarından ziyade siyasi-sosyal sonuçları fazla daha önemlidir. Bu açıdan Musul’da Telafer ve Sincar fazla önemli bölgelerdir. Şii Hilali sahada oluşmaya başlıyor ama bunun panzehirini Cerablus, Rakka ve Musul aralarında Türkiye’nin hamilliğinde oluşacak Sünni hattında görmemek gerekir. Mezhebi bagajlar tarihi anlamda fazla batmış bunları harekete devretmek bölgenin felaketi olur. Bir nevi Müslüman dünyanın kendi 30 sene savaşlarını yaşamaya başlamasına sebebiyet verecektir.”

“IŞID geleceği temsil eden bir terör örgüt”

Son olarak IŞİD’in geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundan YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan Ayaz, “Kuşkusuz IŞİD bir gün Musul ve Rakka’dan çıkarılacak lakin bu örgütün yok olacağı anlamına gelmez. IŞİD sanal dünyayı kendi propaganda stratejisi içinde çok iyi kullanan bir örgüt, bu anlamda IŞİD sanal dünyada beslenmeye devam ederek, hakiki dünyada ve dünyanın hemen her yerinde varlığını ve eylemlerini sürdürecektir” diye konuştu.

