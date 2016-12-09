“Yedi Meclisin Biri-Barsisa” oyunu sahneleniyor

KONYA (AA) – Hazreti Mevlana’nın eserinden sahneye uyarlanan “Yedi Meclisin Biri-Barsisa” tiyatro oyunu, Şeb-i Arus haftası boyunca Konya’da izleyici ile buluşuyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Tolga Özenç Özençel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barsisa’nın, Hazreti Mevlana’nın vaazlarının yer aldığı Mecalis-i Seb’a eserinde geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi olan Özençel, oyunda bilim, inanç ve ibadetin ilişkisini ortaya koyan bir hikayenin anlatıldığını ifade etti.

Yedi bölümden oluşan Mecalis-i Seb’a eserinin birinci bölümünü sahneye uyarladıklarını ifade eden Özençel, “Nefs tartışması öne çıkıyor. Oyunda şeytanla ve nefsle savaş ön plana çıkıyor. Sahnede, usta-çıraklar bir arada oynuyor. Öğrencilerimiz için de son derece önemli bir fırsat. Kendilerine ders veren hocalarıyla sahnede partner ilişkisi içindeler. Pratiği sahnede görüyorlar.” diye konuştu.

Oyunda Hazreti Mevlana’yı canlandıran sanatçı Ahmet Yenilmez ise kariyerinde birçok tarihi şahsiyeti canlandırdığını ifade ederek, buna fırsat veren tiyatro yazarı ve yönetmenine teşekkür etti.

Hazreti Mevlana’nın dünyanın kabul ettiği bir değer olduğuna işaret eden Yenilmez, şunları kaydetti:

“Böyle şahsiyetleri sahnede görmek pek mümkün olmuyor. Samimi birkaç yürek bu işi yapmaya çalışıyor. Lütfettiler, bizim de bu projenin içinde olmamızı istediler. Devlet, şehir tiyatrolarından oyuncular ve konservatuvar hocaları var. Özel tiyatroları temsilen ben varım. Allah utandırmasın. Uzunca aradan sonra Konya’da ilk defa böyle bir oyun sahnelenecek. Şeb-i Arus münasebetiyle Konya’da bulunan misafirlerimizi oyunumuza bekliyorum.”

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy da Şeb-i Arus haftasına özel sahnelenen oyunda, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sahne aldığını vurguladı.

Barsisa’nın milattan önce yaşamış, hastaları iyileştiren bir kişilik olduğunu anlatan Ulusoy, “Bu kişiyi ben canlandırıyorum. Bunun derdi, insanları bir an önce sağlığına kavuşturmaktır. Fakat şeytan bunu bir türlü rahat bırakmıyor. Şeytan insanın kafasını çelmeye çalışıyor ya Barsisa’nın durumu da böyledir. Sonu seyirciye sürpriz olacak.” ifadelerini kullandı.

Oyun, Dilek Sabancı Konservatuar Salonu’nda 16 Aralık’a kadar her gün saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.