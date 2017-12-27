Yediemin deposu motosiklet hurdalığına döndü

Yediemin otoparkına bırakılan motosikletler çürümeye terk edilirken, bazı motosikletlerin uzun yıllar önce bırakılması sebebiyle otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı belirtildi.

Simav’da yediemin deposu işletmecisi Mehmet Aksoy (59), 2007 yılından bu yana bekleyen araçların olduğunu ve ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Aksoy, “Yediemine bırakılarak 6 ay kalan araçların sahibi veya alacaklılara tarafından otoparktan çıkarılmadığı takdirde Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilip satılması gerekiyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için sabırla bekliyoruz. Özellikle motosikletlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yediemin depomuzda 500’e yakın motosiklet var. 2007’den beri bekleyen motosikletler artık kullanılamaz duruma geldi. Bazı motosikletin değeri bin lira iken, cezası bin 500 lira. Vatandaş ne yapacağını bilemiyor ve çaresiz. Biz de Belediye’ye kira veriyoruz, rızkımızı bu kapıdan karşılıyoruz. Milli servet olan bu araçlara yazık oluyor, yetkililerin bu duruma bir çözüm getirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Emin İncekulak