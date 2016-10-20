Yediemin otoparkında çıkan yangın sonrası 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Konya’da yediemin otoparkında meydana çıkan yangın sonrası 4 vasıta kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 00.30 sıralarında Merkez İlçesi Fevzi Anlamak Mahallesi’nde yer alan yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcan B.’ye ait olduğu öğrenilen yediemin otoparkında yer alan araçlardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ast tarafta bulunan araçlara sıçradı. Yangın sonrası durum yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan 4 araca müdahale ederek yangını denetim altına aldı. Yangın başka araçlara da sıçramadan söndürülürken 4 araç yanarak kullanılamaz ayla geldi.

Yangınla ilgili soruşturma açıldı.