Yeditepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi'nden iş birliği

İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadıköy Belediyesi arasında, öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversitenin öğrencileri seçmeli olarak Kadıköy Belediyesi'nde ders ve staj görecek.

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının desteğiyle bilime ve topluma katkı sağlayacak akademik projeler geliştirmek ve çeşitli etkinlikler ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla imzalanan protokol iki ayaktan oluşuyor.

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerini kapsayan birinci ayakta öğrenciler, her dönem açılacak olan "Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları" adlı seçmeli dersi alarak Kadıköy Belediyesi ve ona bağlı birimlerin gerçekleştirdiği kurumsal iletişim uygulamaları ve projelerinde görev alacak.

Yapılan çalışmaları sahada gözlemleme fırsatı bulacak olan öğrenciler, aynı zamanda üniversite eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri kullanarak belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirecek.

Öte yandan İletişim Fakültesi'nde bulunan beş bölümün öğrencileri arasından her dönem belirlenecek öğrenciler de 3. sınıfta bulunan zorunlu stajlarını Kadıköy Belediyesi'nin ilgili birimlerinde yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, öğrencilerin akademik donanımının yanı sıra iş hayatında deneyim kazanmalarına çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Kadıköy Belediyesi ile imzaladığımız bu iş birliği protokolüyle öğrencilerimizin belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek projelerde aktif rol alarak sahada en iyi şekilde deneyim kazanacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da, "Gençlere çok inanıyorum. Geleceğin gençlerle güzelleşeceğine, değişeceğine inanıyorum. Bu çalışma gençlerin enerjilerinin ve fikirlerinin yerel yönetimlere yansıması açısından önemli bir iş birliği olacak." değerlendirmelerini yaptı.