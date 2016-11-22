YEE’den “Suriyeli Çocuklara Yönelik Robotik Eğitim”

ANKARA (AA) – Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Suriyeli Çocuklara Yönelik Robotik Eğitim” programına ilişkin, “Bu pilot proje tutarsa yayılacak. Bizimle irtibatlı olan yurt dışındaki merkezlerde de bunu uygulamayı düşünüyoruz” dedi.

Ateş, Kızılay Toplum Merkezinde Türk Kızılayı ile YEE’nin ortak düzenlediği “Suriyeli Çocuklara Yönelik Robotik Eğitim” programı kapsamında incelemelerde bulundu. Burada derse katılan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile Suriyeli sığınmacı çocukların robotlarını kendilerinin tasarlamalarının amaçlandığını belirtti. Ateş, “Burada elde edilen sonuçlarla bu pilot projeyi daha yaygın bir şekilde hem Türkiye’de hem de yurt dışında uygulayacağız.” şeklinde konuştu.

Buradaki temel amacın eğlenerek öğrenme olduğunu belirten Ateş, bir sonraki aşamada proje yazma eğitiminin verileceğini, üçüncü aşamada da çocuklara kendi ürünlerini satmayı öğretmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Ateş, “Çok basit gibi görünen bu projeyle, üç aşamada, kendini gerçekleştirmek, yaşadığı topluma katkıda bulunmak ve geldiği toplumla bu toplum arasında irtibat kurmayı sağlama hedefimiz var.” ifadesini kullandı.

Gençlerin çok istekli ve bu fırsatın sağlandığından dolayı mutlu olduğunun altını çizen Ateş, içlerinden kabiliyeti olanları bir üst aşamaya, daha yetenekli olanları da üçüncü aşamaya ulaştırmak istediklerini belirtti.

Ateş, şunları kaydetti:

“Bu pilot proje tutarsa yayılacak. Bizimle irtibatlı olan yurt dışındaki merkezlerde de bunu uygulamayı düşünüyoruz. Arap coğrafyası, Balkanlar ve Uzak Asya’da gelir durumu müsait olmayan kişilere Türkiye aracılığıyla hayata tutunma fırsatı tanınacak.”

Ateş, eğitimin ücretsiz olduğunu söyledi.

Söz konusu pilot proje, 21-26 Kasım tarihleri arasında Kızılay Toplum Merkezinin Siteler şubesinde 15 çocuğun katılımıyla düzenleniyor.