Yemek yarışmasında Sivas'ın başarısı

SİVAS (AA) – Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, 15. Uluslarası İstanbul Mutfak Günleri (Gastronomi) yemek yarışmasında, 13 madalya alarak önemli bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleştirilen yarışmada, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya elde etti. Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ise 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandığı yarışmada, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 2 bronz madalya kazandı.

Altınsoy, yarışmada başarı gösteren okulların, öğretmen, öğrenci ve okul müdürleriyle bir araya geldi. Elde edilen başarıdan dolayı okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Altınsoy, bir süre öğrencilerle sohbet ederek, başarı elde edilen menüler hakkında bilgi aldı.

Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Altınsoy, “Çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki bir yarışmada hünerlerinizi sergileyerek ilimizin adını duyurdunuz ve bizleri gururlandırdınız. Bu sizlerin gelecekte de çok başarılı işlere imza atacağınızı gösteriyor. Ben sizlerin bundan sonraki süreçte de katılacağınız yarışmalarda en iyi dereceleri elde edeceğinize inanıyorum.” dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan ise İstanbul’da bu yıl 15’incisi düzenlenen uluslararası yemek yarışmasına ilk kez katılan okulların elde ettikleri başarıyla yarışmaya damga vurduklarını belirtti.

Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Kıbrıs, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Romanya, Rusya, Güney Kore, Japonya, Cezayir, Mısır, Bulgaristan ve Slovakya’dan 400’ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin yarışmacı aşçı katıldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Katılımcıların 70 kategoride hünerlerini sergilediği yarışmaya ilimizi temsilen katılan, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi değişik kategorilerde büyük başarılara imza attılar. Okullarımız, 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarışmayı tamamladılar.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun 2008 yılında Dünya Şefler Birliğine (WACS) üyeliğinin kabul edilmesinin ardından 15’incisi gerçekleştirilen festival uluslararası anlamda daha da önem kazanmıştır. WACS’ın belirlediği standartlar çerçevesinde yapılan yarışmalarda başarı gösteren şefler madalyaların yanı sıra dünya genelinde geçerliliği olan sertifikaların da sahibi olmaktadırlar.”

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.