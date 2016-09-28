Yemekleri “down sendromlu” çocuklarla paylaştılar

– Eskişehir Baksan Mesleki Eğitim Merkezi, 36 aşçı adayının yaptığı yemekleri down sendromlu çocuklara ikram etti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de her yıl şubat, haziran ve eylül aylarında 167 farklı meslek dalında ustalık ve kalfalık sınavları yapan Baksan Mesleki Eğitim Merkezi’nin 36 aşçı adayı, yaptığı yemekleri down sendromlu çocuklarla paylaşarak hünerlerini gösterdi.

Gerçekleştirilen sınavlar sonucunda ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ışık tutan merkezin yetkilileri, zihinsel yetersizliği bulunan gençlerle bir araya gelerek, yemek ikramında bulundu.

Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Özata, yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri öğrencilerin üretimlerini birden çok, farklı damak zevkine sahip insanlarla paylaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, “Bugün ustalık belgelerini almak için ter döken aşçı adaylarımız hünerlerini sergiliyor. Amacımız hem damak farklılıklarından notlar almak hem de zihinsel yetersizliği olan gençlerimizle kaynaşıp güzel bir ortam oluşturabilmekti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Subay orduevinde aşçı olarak görev yapan Tamer Akyalçın ise ustalık belgesinin alınmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Belgemizi almak için Baksan Mesleki Eğitim Merkezine başvurdum. Bugün de pratik uygulama sınavımızı veriyoruz. Umarım sınavı geçeriz. Çok iyi hazırlandık.” ifadelerini kullandı.

Yemek programına davet edilen down sendromlu Berke Ceylan da “Yemekleri çok güzel buldum. 10 puan üzerinden 10 veriyorum.” diye konuştu.