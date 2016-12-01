Yeminli baklava imalatçısı

Gaziantep’te yaklaşık 40 yıldır baklava imalatı yapan Hamido Baklavaları’nın imalathanelerinde çalışan ustalara yemin ettiriliyor.Yemine sadık kalarak, en nefis ve kaliteli tatlıları üretim etmesi istenen ustalar, yaklaşık yarım asırdır leziz baklavalar yapıyor. Usta yemin metnini iş yeri ve internet sitesinde yayınladıklarını belirten Hamido Baklavaları Ustabaşısı Mehmet Bilge, ettikleri yeminin ise şu şekilde olduğunu ifade etti:

“Üretip sattığım her malın ardındaki duracağıma, vicdanımla baş başa imalat yaparken, vebal, sorumluluk, kul hakkı gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, ham maddenin özünü bozacak; aldatma, tağşiş, kanserojen, koruyucu gibi sağlığa tutarsız hiçbir katkı kullanmayacağıma namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üstüne yemin ederim.”

“Fabrikasyon değil, el emeği göz nuru”

Bir sanatkâr için somut kazanımdan önce sanatının geldiğine şive yapan Mehmet Usta, “İşi fabrikasyona dökerek baklavanın ruhu ile oynanmamalıdır. Taş fırında pişmeyen, el emeği ve hünerle yoğrulmayan baklavayı gerçek Antep baklavası olarak cümle parçası edemeyiz. Geleneksel yöntemden bu zamana kadar kopmadık. Belki adımız artı duyulmadı lakin bizi deneme edenler farkımızı derhal ayrım ediyorlar. Hamido Baklavaları için birinci öncelik, atalarımızdan bize miras kalan bu kültür hazinemizi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

“İnsan sağlığıyla oynuyorlar”

Mehmet Usta, Hamido Baklavaları’nda kullanılan sade yağın Şanlıurfa Karacadağ bölgesinden geldiğini belirterek yağın koyun sütünden imal edilen saf sade yağ olduğunu dile getirdi. Ucuz baklavalar ile ilgili uyarılarda da bulunan Mehmet Artist, “10 kilo koyun tereyağından 3 kilo sade yağ çıkıyor. Biz sade yağı 40 TL’ye alıp kullanırken, kilosu 3-4 TL’lik yağları kullananlar var. Şu lahza biz 70 TL’lik birinci sınıf baklavalık fıstık kullanıyoruz. Ancak Allah korkusu olmayıp, fıstık kullanmayan ve bezelye kullananların zeka olduğunu duyuyoruz. Tabi bu şekilde ürüne aldatma karıştıranların satmak fiyatları da düşük oluyor. Koşul böyle olunca hem insan sağlığı ile oynuyorlar hem de sektörde hileli rekabete niçin oluyorlar” diye konuştu.