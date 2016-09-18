Yeni eğitim-öğretim yılına doğru

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, en büyük servetin eğitimli insan gücü olduğunu belirterek, 2016-2017 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitimde sağlanacak gelişmenin, uluslararası rekabetin en önemli göstergesi olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

“Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarabilmenin ancak kaliteli bir eğitimle mümkün olacağını unutmamalıyız. Bunun için de Eskişehir Valiliği olarak bütün imkanlarımızı çocuklarımızın hizmetine seferber ediyoruz. Okul çağında çocuklarımızın ve gençlerimizin alacağı eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunabilecek nesillerin yetiştirilmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır. Sevgili öğrenciler, başarıya ulaşmada en önemli unsurun düzenli ve disiplinli çalışmak olduğunu unutmayın. Geleceğimiz olan size her zaman güveniyoruz. Sizleri, modern bilime dayalı bilgi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak görmek hepimizin ortak mutluluğudur. Öğrencilerimizin daha çok çalışması, ezbercilikten uzak, bilgiyi sorgulamaları, öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise verdikleri destekle çocuklarının ve öğretmenlerimizin yanı başında olmaları gerekmektedir. Çünkü velilerimizin eğitim sürecinde bizzat yer almalarının çok yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.”

Çelik, öğretmenlere de seslendiği mesajında, “En büyük öğretmenimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda güvenli adımlarla ilerleyen milletimizin geleceğinin, sizlerin yaktığı bilgi meşaleleri ile aydınlanacağına olan inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi sizlerin desteği ile bu eğitim öğretim yılında da başarıları birlikte yakalayacağımıza eminim.” ifadelerini kullandı.

– Eskişehir’de 131 bin öğrenci ders başı yapacak

Mesajında, Eskişehir’de yeni eğitim öğretim yılına ilişkin sayısal veriler hakkında da bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

“İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, genel lise ve meslek lisesi olmak üzere 131 bin 859 öğrenci ve 10 bin 86 öğretmenle, 440 okulda toplam 5 bin 687 derslikte eğitim öğretim yapılacaktır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 23, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 13’tür. Eğitim öğretimde katkılarını esirgemeyen hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere katkı sunan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 2016-2017 eğitim öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, saygıdeğer öğretmenlerimize ve idarecilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyor sevgi ve saygılar sunuyorum.”