Yeni eğitim öğretim yılının başlaması

KAYSERİ (AA) – Kırıkkale, Nevşehir ve Kırşehir’de, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale’de, FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulduktan sonra kız imam hatip lisesine dönüştürülen ve 15 Temmuz gecesi şehit olan özel harekat polisi Alparslan Yazıcı’nın isminin verildiği okulda tören yapıldı.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, yaptığı konuşmada, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine değindi.

Öğrencilere seslenen Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

“Ülkemizin ne kadar kötü bir sınavla, hain bir girişimle karşı karşıya bırakıldığını muhakkak büyüdüğünüzde anlayacaksınız. Geleceğimizin teminatı olarak sizlerden bu ülkeye, bu millete sahip çıkmanızı bekliyoruz. Ders çalışmak önemli bir şey ama en önemli ödev bizleri yetiştiren bu topraklara ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır. Ne olursa olsun, asla ve asla düşüncenizi, iradenizi kimseye kiralamayın, kimsenin emrine de vermeyin. Kendi akıllarını başkalarının himayesinde kullanarak, kendi ülkesine hıyanet edenlerin sonunu hepimiz görmüş olduk. Ülkemiz o gece örneğine az rastlanır ama bu milletin tarihinde var olan bir destanı yazarak, bu darbe kalkışmasını sonlandırmıştır.”

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de kent genelinde 241 okulun ve 2 bin 792 dersliğin bulunduğunu ifade ederek, “Toplam 50 bin 52 öğrencimiz var. İlimizde 3 bin 528 kadrolu, 150 de ücretli öğretmen görev yapıyor.” dedi.

Daha sonra, okulun yeni ismiyle eğitime başlaması dolayısıyla şehidin eşi Ayşegül, babası Hasan, annesi Sevim Yazıcı ile çocuklarının da katılımıyla kurdele kesildi. Vali Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidin çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende, Haktankaçmaz ve beraberindekiler öğrencilere kitap dağıttı.

– Nevşehir

Nevşehir’deki 75. Yıl İlkokulu’nda tören düzenlendi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, yaptığı konuşmada, Türkiye’yi daha güçlü konuma ulaştıracak başarılı gençlerin yetişmesinin öğretmenlere bağlı olduğunu vurguladı.

Ülkenin güç sahibi olmasını engellemek isteyenlerin 15 Temmuz’da hain bir girişim gerçekleştirdiğini dile getiren Açıkgöz, “Ancak karşılarında milletimizi buldular ve milletimiz o gece Çanakkale’de olduğu gibi yeni bir tarih yazdı.” diye konuştu.

Çocukların şiirler okuduğu törende, 4. sınıftakiler, 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler de ilkokula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Okulun ilk gününde oturdukları sıralarda ağlayan miniklerle ilgilenen Aktaş, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça, İl Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu da katıldı.

– Kırşehir

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Merkez İmam Hatip Ortaokulu’ndaki törende, okul hayatının, bir insanın en önemli öğrenme ve kendisini geliştirme dönemi olduğunu söyledi.

Kent genelinde 41 ortaokulda 339 öğretmenin, 4 bin 411 öğrenciye destekleme ve yetiştirme kursları verdiğini bildiren Şentürk, şöyle devam etti:

“Bugün Kırşehir’de toplam 224 okulda 41 bin 350 öğrencimiz ders yılına başlamanın heyecanını yaşamaktadır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Eğittiğimiz her öğrenci, aydınlık bir gelecek ve bizlere umut kaynağıdır.”

Öğrencilerin şiir okumasının ardından Vali Şentürk, okula yeni başlayan minikleri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere sorular soran Şentürk, doğru cevap verenleri altınla ödüllendirdi.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Aslan Tekeş ve veliler de katıldı.