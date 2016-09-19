Yeni eğitim öğretim yılının başlaması

KAYSERİ (AA) – Sivas, Niğde ve Kayseri’de, 2016-2017 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Sivas Valisi Davut Gül, Yıldızeli ilçesindeki Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Gül, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Zeki Şahin ve ailesine teşekkür etti.

FETÖ’nün darbe girişimine değinen Gül, “Darbe girişimini, bu topraklara ait olan, kedini bu topraklara ait hisseden vatandaşlarımız, halkımız ve Cumhurbaşkanımızın dirayeti engelledi. Hiçbir şey 15 Temmuz’dan önceki gibi olmayacak. 15 Temmuz’da polisimiz ve kendini bu topraklara ait hisseden askerlerimiz de çok önemli katkılar sundu. Canlarıyla, mallarıyla büyük fedakarlıkta bulundu. Hepsinin ortak mücadelesiyle bu topraklar işgalden kurtuldu.” dedi.

“İçimizdeki çürük elmaları ayıklamaya başladık.” ifadesini kullanan Gül, “Bu FETÖ ile başladı, PKK ile devam ediyor. Diğer terör örgütleriyle sürecek. Bir şekilde FETÖ ve benzeri terör örgütlerine bulaşan, öğretmen ve diğer kamu personelinin kamuda barınma imkanı yok. Öğrencileri bunlara teslim etme şansımız ya da lüksümüz yok. Yeni 15 Temmuzlarla karşılaşmamak için kamu, devlet olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım ve yapıyoruz.” diye konuştu.

Belirli kriterler konulduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

“Şu kadar gün sendikalı olanı devlet görevden ihraç edecek. Daha az sendikalı olan ve atılmayan öğretmenler var. Bunların içerisinde idareci olanlarla yollarımızı ayırıyoruz, ayıracağız. Kimse şöyle bir şey demesin, ‘Ben hiçbir şey yapmadım, sadece 4 ay sendikalıydım ya da Bank Asya’da şu kadar param vardı.’ Kimse kusura bakmasın. Bir idareci nereye parayı yatıracağını bilemiyorsa 4, 8, 10 ay sendikada bulunup nerede bulunduğunu bilemiyorsa bizim okullarımızı ve çocuklarımızı buna teslim etme lüksümüz yok. Bunlar kim olursa olsun, hangi pozisyonda olursa olsun yollarımızı ayıracağız. ‘Efendim biz onu tanırdık, çok iyi adamdı.’ Kusura bakmayın, biz öyle tanımıyoruz.”

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, daire müdürleri, iş adamı Zeki Şahin’in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

– Niğde

Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu. 4. sınıf öğrencileri, birinci sınıftaki miniklere çiçek verdi.

Vali Ertan Peynircioğlu, burada yaptığı konuşmada, Niğde’de üniversitelilerle 100 bin civarında öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

FETÖ’nün darbe girişimine değinen Peynircioğlu, “15 Temmuz akşamı bu millet, çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde olan, asker üniforması giymiş birtakım vatan hainlerinin bir darbe kalkışmasına şahit oldu. Bu hareket sadece yönetime el koymak, hükümeti devirmek için yapılan bir darbe girişimi değildir. Bir terör hareketiydi, nihai hedef bu milletin bağımsızlığıydı, bütünlüğüydü.” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da öğretmenlere seslenerek, “Bu güzel ve kutsal mesleğin özverili elemanları olarak bu yıl da tüm gücünüzle çalışacağınızdan eminim. Yurttaşlığın en önemli sınavının verildiği ilköğretimde çocuklarımıza her şeyden önce bir yaşam biçimi olarak demokrasiyi öğretmeli ve özümsemelerini sağlamalıyız.” dedi.

– Kayseri

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İldem Fatih Mahallesi’nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitime verdiği değeri vurguladı.

Kamçı, “Genel bütçemizden Milli Eğitim Bakanlığına ayırdığımız para, Milli Savunma Bakanlığına ayırdığımız parayı geçti.” diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan Cennet Yiğit’in babası Kemal Yiğit ve yetkililer katıldı.