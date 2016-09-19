Yeni eğitim ve öğretim yılı açıldı

YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ilçede bu yıl 15 bin 151 öğrencinin eğitim öğretim göreceğini bildirdi.

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitimde 494, ilkokulda 4 bin 798, orta öğretim de 5 bin 201, lise de ise 4 bin 658 öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

Sorgun’a 37 öğretmen atandığını dile getiren Ekinci, şöyle devam etti:

“Bu ders yılında, 45 temel eğitim ve 2’si özel 16 lisede, 111 idareci ve 954 öğretmen görev yapacak. Tüm emeklerin neslimiz ve ülkemiz için olduğu düşüncesiyle, şimdiden emeği geçecek olanlara teşekkür ediyorum. Özellikle 15 Temmuz ve sonrası yaşanan süreç eğitimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizde huzuru bozmak, karanlıklara sürüklemek isteyen ihanet şebekelerine bilinçli ve eğitilmiş bir toplumla karşı koyacağımızın bilinci içerisinde başladığımız bu eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”