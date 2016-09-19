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Yeni eğitim ve öğretim yılı açıldı

19 Eylül 2016 Pazartesi, 17:23
Yeni eğitim ve öğretim yılı açıldı

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KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı, İhsan Tekin İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Anıtı’na çelengin konulmasıyla başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 2016-2017 eğitim yılında ilçede toplam 12 bin öğrenci, bin öğretmen, 57 okul 6 özel eğitim kurumlarıyla ders başı yaptığını söyledi.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından öğrenciler dersliklerde yerini aldı.

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