Yeni eğitim ve öğretim yılına doğru

KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeni̇yle mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında, bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan eğitimin yuvasının okul olduğunu belirtti.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğin kurucusu olacağına dikkati çeken Kamçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün ve kurduğu Cumhuriyet’in önceliklerinin başında cehaletle mücadelenin geldiği görülmektedir. Bu kapsamda, eğitime ve dolayısıyla insana yapılan yatırımlar, güçlü, mutlu ve parlak bir geleceğin kurucusu olacaktır. Eğitim kalitesinin artırılması yolunda yapılan her yatırım, muasır medeniyetler düzeyine ulaşmamıza katkı sağlayacağı gibi ülkemizin çağdaş dünyayla bütünleşme çabalarına da hız kazandıracaktır. İlimiz, eğitim ve öğretimde başarılı iller arasında bulunmaktadır. Bizlerde bu başarıyı daha ileriye taşımak gayesindeyiz.

Öğretmenlik, dünya üzerinde, geçmişten bu güne var olan mesleklerin içerisinde en kutsalı ve insanlık için de büyük önem taşıyan bir meslektir. Kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayan öğretmenlerimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilimize, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni eder, başarılı bir dönem geçirilmesini diler, hepinize sevgilerimi sunarım.”