ANKARA (AA) – Akyurt TOKİ Ortaokulu’nda yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, törende yaptığı konuşmada, Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “Bu ülkenin çöpçüsü de cumhurbaşkanı da öğretmenlerin eğitiminden geçer. Her nesil, bir sonraki neslin kendinden daha şanslı olduğunu söyler. Bu şansı iyi bir fert, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak kullanmanız gerekir.” ifadesini kullandı.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Ayantaş, “85 derslik ile aldığımız bayrağı bugün 265 dersliğe çıkardık. İlerleyen yıllarda sınıf sayısını artırarak sınıf başına düşen öğrenci sayısını aşağı düşüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının hepinize başarı getirmesini diliyorum.” dedi.

Başkan Ayantaş, daha sonra öğrencilerle okulun bahçesine çam fidanı dikti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Özkan da katıldı.