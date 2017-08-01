Yeni hal kompleksinin inşası sürüyor

NİĞDE (AA) – Niğde Belediyesi, tarafından projelendirilen ve tamamlandığında sosyal tesis, idari bina ile birlikte 8 bloktan oluşacak hal kompleksinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, proje tamamlandığında hal esnafının beğenisini kazanacağını söyledi.

Yeni hal kompleksinin sebze ve meyve sektörü esnafının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olduğunu dile getiren Akdoğan, “Yeni hal kompleksinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah projemiz tamamlandığında bölgenin önemli hal komplekslerinden biri olacak. Kompleksimiz esnafımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hıdırlık mevkisinde 57 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yeni hal kompleksinin 8 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacağı, sosyal tesis, idari bina, 8 bloktan oluşacak komplekste her biri 153 metrekarelik 48 işyeri ile 76 araçlık açık otopark bulunacağı bildirildi.