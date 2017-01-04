Yeni kimlik kartlarına yoğun ilgi

YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Vali Yurtnaç ve beraberindekiler, 2017 yılının ikinci günü itibariyle verilmeye başlanan çipli kimlik kartı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek nüfus cüzdanı ve biyometrik fotoğrafla başvuruda bulundu.

Yeni kimlik alımı için gerekli parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Yurtnaç, burada yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartlarının son derece güvenli olduğunu belirtti.

Teknolojiye ve çağa uygun şekilde elektronik, nitelikli, parmak izli ve her şeyi elektronik olarak garanti altına alınmış güvenlikli bir nüfus cüzdanı verildiğini ifade eden Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Tabi bunlar için uzun yıllar Nüfus Genel Müdürlüğü tarafından çalışıldığını biliyoruz. Halkımızı da bu konuda hassas, duyarlı olmaya çağırıyorum. Nüfus cüzdanları, güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabiliyor. Artık bundan sonra bunun önüne geçilebilecek, içinde parmak izi, imzanız kayıtlı, fotoğrafınız kayıtlı, fotoğrafınızı söküp de başka fotoğraf koyma şansınız yok. Dolayısıyla çağın gereklerini aynı şekilde nüfus cüzdanlarımızda da görmüş oluyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızdan bir an önce nüfus cüzdanlarını değiştirmelerini istiyorum. Belediye Başkanımız, Rektörümüzle geldik hem halka bir mesaj olsun hem de kendi cüzdanlarımızı değiştirelim istedik. Nüfus cüzdanları günlük 100 kişiye verilebiliyor ama sadece merkezde değil aynı zamanda 13 ilçemizde de bunlar veriliyor.”

Belediye Başkanı Kazım Arslan da kamu yöneticileri olarak hem vatandaşları teşvik etmek hem de kendi kimliklerini almak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Vatandaşlar da çipli kimliklerini almak için Nüfus Müdürlüğüne yoğun ilgi gösterdi.

Müracaat sayısı fazla olunca görevliler, vatandaşlara numara vererek sıra oluşturdu.

Yeni kimlik kartı almak için yapılan işlemlerin yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtildi.