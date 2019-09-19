Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kayıt yaptıran yeni öğrencilerin karşılanması amacıyla otobüs terminalinde stant açtı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanları, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan stantta kente gelen öğrencileri karşıladı.
Farklı fakülte ve yükseokullarda eğitim görecek öğrencilere üniversite ile ilgili broşür dağıtan ve rehberlik yapan görevliler, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili de bilgi aktardı.
Öğrenciler de hizmetten dolayı üniversite yöneticilerine teşekkür etti.
Stant, yarın kaldırılacak.
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