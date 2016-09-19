Yeni Peugeot 3008 DKR, Dakar Rallisi için hazır

İSTANBUL (AA) – Team Peugeot Total ve Red Bull, yeni Peugeot 3008 DKR’yi tanıtıyor.

Şirket açıklamasına göre, Peugeot’nun Rosario’daki zaferin ardından Velizy-Fransa’da 8 aylık titiz bir çalışmanın sonucu olarak geliştirilen yeni Dakar yarışçısı, markanın önümüzdeki günlerde Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı yeni SUV modelini baz alıyor.

Yeni 3008 SUV, 25 yıl aradan sonra 2015 yılında tekrar Dakar’a dönüş yapan markanın yeni yarış otomobili için ilham kaynağı oldu. Peugeot’nun iki tekerlekten çekiş felsefesine sadık bir yapı sergileyen yeni Peugeot 3008 DKR, aynı zamanda markanın 15 yıl 9 ay önce iki tekerlekten çekişli aracıyla elde ettiği ilk Dakar zaferine de gönderme yaparken dünyanın en zorlu arazilerini alt etmek için dört tekerlekten çekişin gerekli olmadığını gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin, “3008 geleceği simgeliyor. Bu araç ile mevcut aracın zayıf yönlerini ele almayı ve daha da güçlendirmeyi amaçladık. Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz bir dizi yeni regülasyon da söz konusuydu” ifadelerini kullandı.