Yeni yasa gözü yaşlı çocuklara ve eşlere umut oldu

İzmit’te Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Serdar Mahallesi’nde 3 bayan, minik yaşta izdivaç yaptıkları için tutuklanan eşlerinden öbür yaşıyor. Eşleriyle 14 ve 15 yaşlarında severek evlendiklerini oysa eşlerinin bu nedenle hapis cezası aldığını söyleyen Kumsal Sabahat Özkar ile Sümeyye Turcan, yeni yasadan ümitli olduklarını ve eşlerinin kısa zamanda evlerine gelmesini beklediklerini dile getirdiler. Benzer nedenle babalarından öbür kalan Emre ve Eray adlı 7 yaşlarındaki ikiz kardeşler de, ağlayarak babalarının hür bırakılmasını istediler.

8 sene önce 14 yaşında eşi Volkan Özkar ile severek evlendiğini ve iki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Sabahat Özkar, “Büyük kızımın doğumunda hemşireler bizi şikayet etti. Bu olaydan 5 sene daha sonra eşimi cezaevine aldılar. 8.5 sene ceza aldı ve bunun yatarı 5.5 sene. 2.5 senedir cezaevinde eşim. Benim eşim tecavüzcü değil. O suçlarla içeride olanlarla bir tutulmasın. Bunu istemiyoruz, Adalet Bakanımıza güveniyoruz. Bize ne olur muavin olun. Benim çocuklarım 2.5 senedir babasız büyüyor. Eşimle görüşüyorum. Her hafta görüşe gidiyoruz çocuklarımla beraber. Çocuğumun gücüne gidiyor, okulda çocuğum herkesin babasını görür görmez ‘Anne benim babam niçin yok’ diyor. Cevap veremiyorum. Benim çocuklarımın suçu günahı ne peki?” dedi.

Erken yaşta evlilik suçundan eşi cezaevinde olan iki çocuklu Sümeyye Turcan ise, “Biz evlendik kendi rızamızla. Annemiz, babamız razı. Kaçma maçma değil, evlendik. 14 yaşında evlendim, bebek düşürdüm. Hastanede hemşireler şikayet edince yakalandık, mahkemeye çıktık. Mahkemede bize suç oluşturan kesildi. 10 aydır eşim cezaevinde. Bana kimse bakmıyor, maaşım da değil. Eşim 6 yıl 8 ay canice aldı. Yatarı da 3.5 yıl. Ocak’ta bir yıl olacak cezaevinde oluşu. Yeni yasaya sevindim yan. Tek biz değiliz, bu durumda olan çok insan var. Eşimin çıkmasını istiyorum. Tecavüzcüler zaten çıkmasın. Bizim de öyle bir beklentimiz değil, istemiyoruz. Biz kocalarımızın çıkmasını istiyoruz. Onların bir suçu günahı yok. Biz severek evlendik” diye konuştu.

Gürcan Yılmaz