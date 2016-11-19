Yeni yasayla babalarının hapisten çıkmasını bekliyorlar

4 Eylül Mahallesi’nde sobalı evde kaynanası Ümmühan Saygın ile birlikte yaşamış Zeynep Duman (22) anneannesi tarafından büyütüldü. Babasını hiç tanımayan Duman 14 yaşına geldiğinde, Murat Duman (27) ile tanıştı. Kız isteme merasimi olduktan sonradan nişanlanan çiftin hayatı daha sonra kabusa dönmeye başladı. Zeynep Duman’ın annesi Eşe Maraşlı ile tartışan Murat Duman Maraşlı’nın kendilerini parçalamak istemesinin arkasından birbirlerini seven genç çift aralarında anlaşarak kaçmaya karar verdi. Nişanlısı Zeynep’i anne evine getiren Murat Duman’dan, kayınvalide Eşe Maraşlı polise başvurarak şikayetçi oldu. Karakolda biten bu kaçırma olayından sonradan Murat Duman, ‘çocuk istismarından’ nedeniyle cezaevine gönderildi. 3 ay hapis yattıktan daha sonra terhis olan Duman, askere gitti. Bu sırada çiftin Batuhan (7) adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Murat Duman askerden geldikten sonradan Zeynep Duman, Damla (4) adında bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Eşe Maraşlı sonradan çiftten bir kere daha şikayetçi oldu. Şikayetin geri alınmasının ardındaki çift, 11 Kasım 2012 tarihinde resmi düğün işlemlerini de tamamladı. Aradan geçen 6 sene sonradan halk davasına dönen kız kaçırma olayı sebebiyle Murat Duman’ın cezası Yargıtay tarafından onaylandı. 10 sene 10 ay hapis cezası alan Duman işyerinde çalıştığı sırada polisler tarafından alınarak Sivas Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 3 yıldır hapiste olan eşinin yeni yasayla tahliye olacağı umudunu taşıyan Zeynep eşinin tahliye olacağı günü bekliyor.

“Eşimin hapse girmesiyle mağdur oldum”

Eşinin cezaevine girmesiyle iki çocukla apaçık kaldığını söyleyen Zeynep Duman, “Yargıtay’dan eşimin cezası 10 sene 10 ay olarak geldi. Eşim şuanda 3 yıldır cezaevinde, üç senesi daha var. Biz büyüklerimizden destek istiyoruz. Biz yeni düzenlemede tecavüzcülerle bir tutulmak istemiyoruz. Eşim tecavüzcülerle benzer koğuşta yatıyor. Vardiyalı uyuyorlar. Ben eşimin bir lahza önce cezaevinden çıkmasını istiyorum. Herkes ellerini vicdanına koyup düşünsün, onların da çocukları var. Çocuklarının yetim büyümesini istemezler. Ben yetim büyüdüm çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum. Biz izdivaç yaptık. İki çocuğumuz ve mutlu bir yuvamız vardı. Yuvamız yıkıldı. Çok güç durumdayız. Eşimin hapse girmesiyle mağdur oldum. Evvelden mağdur değildim” dedi.

“Fazla heyecanlıyım”

Yeni yasanın gündeme gelmesiyle heyecanlandığını söyleyen Duman, “Yargı bakanımız bize laf verdi. ‘Çıkaracağım namus sözü’ dedi. Sözünü tutmasını istiyorum zaten sözünü tutmak üzere inşallah olacak bir şeyler. Yasanın biran önce çıkmasını, eşimin evine dönmesini istiyorum. Mağduriyetimin bitmesini istiyorum. Evvelden de hapisten çıktı çıkacak oldu. O vakit buruk bir coşku oldu. Fakat hemen daha çok heyecanlıyım. Umutluyum” diye konuştu.

7 yaşındaki Batuhan ve 5 yaşındaki Damla ise babalarının çok özlediklerini eve dönmesini beklediklerini söyledi.

Hakan Kaleli – Uğur Yiğit