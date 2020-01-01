Yeni yıla çalışarak giriyorlar
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak giriyor.
Kentte yılbaşı önlemleri dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları ile merkezde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı.
Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.
Çakır, daha sonra Muslubelen jandarma uygulama noktasını, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis merkezini ziyaret ederek, görevlilerin yeni yılını kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi.
Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, 2020 yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.
Çakır, "Başta huzurevimiz olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük, sonra da polis ve askerimizi ziyaret ettik. Gelen yolcularımıza trafik kurlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. İnşallah önümüzdeki yıllar memleketimiz ve vatanımız için çok daha iyi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, içeride ve dışarıda ne kadar kötü niyetli insanlar varsa bertaraf etsin. Yeni yılın milletimize ve Yozgatlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Ziyaretlerde Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti.
-
Başkentte yeni yıl kutlamaları
-
Kırıkkale ve Niğde'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
-
Ülke genelinde yılbaşı tedbirleri canlı bağlantılarla denetlendi
-
Turistler, 2020'ye Kapadokya'da peribacaları arasında “merhaba” dedi
-
Erciyes'te yeni yıl kutlamaları
-
Yeni yılı görev başında karşılıyorlar
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.