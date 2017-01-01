Yeni yıla spor yaparak “merhaba” dediler

– AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri genç nüfusu spora teşvik etmek adına farkındalık yaratmak amacıyla yeni yılda eğlenmek yerine bir alış veriş merkezi önünde Kin-Ball oynadı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri genç nüfusu spora teşvik etmek adına farkındalık yaratmak amacıyla yeni yılda eğlenmek yerine bir alış veriş merkezi önünde Kin-Ball oynadı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kin-Ball antrenörü Semih Alaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 27 ülkede federasyonu bulunan ve Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalışılan Kin-Ball oyunu ile öğrenci arkadaşlarının yeni yıla spor yaparak girdiğini belirtti.

Alaydın, gençleri aktif ve hareketli yaşama yani spora davet ettiklerini belirterek, “Bugün rekreatif amaçlı bu etkinliği gerçekleştirdik. Profesyonel bir performans sergilemedik. Genç nüfusu spora teşvik etmek adına farkındalık yaratmak istedik.” dedi.

Takımın oyuncularından İsmail Düşünür ise “Terör hayallerimizi ve ümitlerimizi çalamayacak tekrar gelip Kin-Ball ruhuna uygun ve teröre lanet etmek için kentin en işlek caddelerinden Üniversite Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezi önünde oyun oynadık.” diye konuştu.