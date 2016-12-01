Yeni Yüzyıl 15 Temmuz Kahramanları ile buluştu

Üniversite’nin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Asır Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver, fazla sayıda öğrenci ve akademisyen katılım sağladı. Övünç konuğu olarak da 15 Temmuz Gazilerinden Sabri Ünal, Mehmet Şükrü Kıntaş, Muhakkak Oğuz Ayazoğlu, Hüseyin Köse ve Danyal Şimsek öğrencilerle söyleşi için buluştu.

“15 TEMMUZ, İNSANLIK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE KAZINAN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Açılış konuşması esnasında 15 Temmuz’u bütün insanlık tarihine altın harflerle kazınan bir dönüm noktası olarak tanımlayan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu bununla beraber sözlerine şöyle devam etti;

“15 Temmuz yalnızca Türkiye’nin siyasi tarihine işlenmemiştir. İnsanlık tarihine altın harflerle bitmiş bir dönüm noktasıdır. Baştan dirilişin, bitmiş ayağa kalkışın adıdır. Siz gençlere de düşen 15 Temmuz’un şuurunu ve bilincini oluşturmak. Bunu başarabilirsek başımıza gelebilecek her musibetten sonsuza dek kurtulmuş oluruz.”

“YENIDEN BİR MILLI MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ”

“Bu ihanet şebekesinin Türkiye’de önemli ölçüde beli kırılmıştır. Bizler daima ardına kadar çaba edeceğiz Lakin belli başlı bunların mevzilendiği milletlerarası yerler var. Bunun için Türkiye’deki bilinci tüm dünyaya taşımalıyız. Çünkü bunların bütün derdi Türkiye’nin milletlerarası bütün ilişkilerini yarmak. O açıdan bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu inançla, bu imanla, bu kararlılıkla, bu şuurla ve bilinçle biz Türkiye’yi Türkiye’den yönetmeye devam edeceğiz. bununla beraber bütün mazlumlara nefes olacağız. Sömürgeciliğe, ötekileştiren damara da uygarlık denmez. Başlıca uygar olan başkalarının acılarını bilendir, onlar için elini taşın altına koyandır. Bugün de bu milli irade duygularıyla bizim için değerli olan gazilerimizle birlikteyiz. Yeniden bir kurtuluş mücadelesini başlatmış oldular. Her Tarafta o ulusal mücadelenin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu mücadeleden inşallah muzaffer olarak çıkacağız. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin.”

Etkinliği düzenlemelerindeki en büyük amaçlarının 15 Temmuz’u unutmamak olduğunu söyleyen Yeni Asır Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Recep Ali Sarı da bu tarz etkinliklerle her kesimden ve her düşünceden öğrencinin bir araya geldiğini söyledi. Recep Sarı bununla beraber, “Bu etkinliği 15 Temmuz kahramanlarımızı kutlama ve onların bilincine bir nevi katkı maddesi temin etmek için yaptık. Gazilerimizin duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacağı manalı bir gün olacaktır. Biz Yeni Asır Üniversitesi olarak ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için bu gibi etkinlikleri daima yapıyor ve bu ruhu taşıması için öğrenci arkadaşlarımızı özendirme ediyoruz. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz bilincini hiçbir süre unutmayacağız ve bu biz bilinci günden güne, yıldan yıla ve nesilden nesile aktaracağız” biçiminde konuştu.

Öğrencilerle söyleşi için gelen 15 Temmuz Gazilerinden Sabri Ünal’da o gece ile ilgili ayrıca yaşadıklarını anlatıp keza de üniversite öğrencileriyle bu şekilde buluşmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Sabri Ünal, “15 Temmuz ruhunu yaşatmalıyız” diyerek, “Bu stil etkinlikler 15 Temmuz’da yaşanan acıları unutturmamak açısından ağırlık taşıyor. Çünkü arkadaşlar 15 Temmuz unutuldu mu diye soruyorlar. O geceyi ve o ruhu sokaklara çıkmamış olan insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu açıdan bu ve bunun gibi etkinlikler fazla kayda değer” diye konuştu.

“ÜSTÜMDEN İKİ KERE TANK GEÇTİ”

Sabri Ünal 15 Temmuz Gecesi ile ilgili de, “O gece dışarı çıktığımda başlıca niyetim köprüye gitmekti. Altunizade’ye değin gerek otostop çekerek lüzum değişik vasıtalarla gelebildim. Orada gerçekleşen kaza sonucunda da yaralandım. Kaza değildi gerçekten üstümden iki kere tank geçti. O akşam köprüde birçok dost şehit oldu. Örneğin Oğuzhan arkadaşımızın abisi öldü. Kendisi daha gencecik bir fidandı. O akşam insanların üstüne tereddütsüz, Allah’tan korkmadan, kuldan utanmadan alev edenler, her iki tarafta da hesap vereceklerini unutmuşlar. İnşallah bunu hatırlatacağız kendilerine”

“YENIDEN BÖYLE BİR GECE OLSA TEKRAR GİDERİZ AYRICA DE DAHA HAZIRLIKLI”

Böyle bir gecesinin tekrarlanması durumunda daha da hazırlık olarak gideceklerini de söyleyen Ünal, “Tekrar böyle bir girişim veya durum olsa yeniden daima birlikte gideriz. Fakat bu sefer daha tedbirli olarak. Çünkü ilkinde herkes hazırlıksızdı. Nerdeyse çıplak ellerimizle aleyhinde koymaya çalıştık. Hatta sopa bile yoktu diyebiliriz. Ama bu sefer ahali ellerinde sopalarıyla darbecilere bir hoş sopa çeker” diyerek sözlerini sonlandırdı.

