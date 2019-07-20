Yeniceköy'e gençlik merkezi açıldı
KONYA (AA) – Seydişehir'in Yeniceköy Mahallesi'nde Gençlik Merkezi açıldı.
Yenice Mahallesi'nde Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurduğu ve çevre düzenlemesini Seydişehir Belediyesinin yaptığı Gençlik Merkezi hizmete girdi.
Merkez, köyde atıl durumda bulunan eski ilkokul binasının bakım ve onarımının yapılmasıyla ortaya çıktı.
Tadilatı yapılan merkezde, kütüphane, 60 kişilik oturma odasının yanı sıra içinde gençlerin masa tenisi, langırt ve masa hockeyi oynayabileceği sosyal donatı alanları da bulunuyor.
Konuya ilişkin bilgi veren mahallenin muhtarı Mehmet Ünal, "Yeni kurulan Gençlik Merkezi sayesinde çocuklar ve gençler daha kaliteli ve yararlı zaman geçiriyor. Geleceğimiz olan gençler için bu yapılabilecek en güzel hizmetlerden birisiydi. Ayrıca bu Seydişehir'de bir ilk. Tüm ilçe ve köylere örnek olmasını diliyoruz. Bu vesile ile ilçemizde atıl durumda bulunan ilkokulu dönüştürerek, bizlere hizmet olarak sunan Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.
-
Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı sunmayı sürdürüyor
-
Yeniceköy'e gençlik merkezi açıldı
-
“Büyükşehirler cazibesini kaybediyor”
-
Konya'da drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza
-
“Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz”
-
SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine yoğun ilgi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]