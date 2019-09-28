NİĞDE (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında yerden göğe kadar haklı olduğunu hatta az bile söylediğini Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, Niğde Kültür Merkezi'nde partisinin İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tarihi bir konuşma yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın tarihe not düşen, yüreklere su serpen, izlerken "Allah razı olsun, ağzına sağlık" dedikleri konuşmasını Yeniden Refah Partisi olarak kalpten takdir ve tebrik ettiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında yerden göğe kadar haklı olduğunu hatta az bile söylediğini Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda böylesi bir konuşma, Türkiye adına katılan devlet adamları tarafından maalesef yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme ve sömürüye karşı önemli bir duruş sergilemiş, zulme ve sömürüye karşı haklının, mazlumun, garibin yanında yer almış oldu."

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak ülkeyi yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanında dünya lideri yapacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Katma değerli üretim ve ihracat alanında Türkiye'yi en yüksek seviyelere taşıyacağız. Adil bir gelir ve servet paylaşımını sağlayacağız. Her türlü ekonomik sömürü ve suistimali ortadan kaldıracağız. Borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hakim kılacağız. Biz kuvveti değil, iktidarı değil, şahısları değil, hakkı üstün tutan adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz. Türkiye'de eğitim sistemini ve müfredat reformunu gerçekleştireceğiz. Bilimsel ve teknik kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştireceğiz. Müslüman ülkelerin Türkiye başta olmak üzere ortak para birimi, ortak bankacılık ve finans sistemi, savunma sanayisi, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında, yazılım ve yüksek teknoloji alanında aşı ve ilaç sanayisi alanında ortak çalışmalar yapmasını sağlayacağız.

57 Müslüman ülke olmak üzere bütün ezilen mazlum ülkelerin zulme ve sömürüye karşı ortak hareket etmelerini sağlayacak adımları atacağız."