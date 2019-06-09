Yeniden Refah Partisi Yozgat 1. Olağan Kongresi
YOZGAT (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var." dedi.
Erbakan, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Yozgat 1. Olağan Kongresi'nde, eylül ayına kadar bütün il ve ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını belirtti.
Ekim ayında da büyük kongreyi Ankara'da yapıp sonraki ilk seçimlere hazır bir şekilde gireceklerini ifade eden Erbakan, konuşmasında muhalefeti eleştirdi.
Fatih Erbakan, halkın muhalefetten şikayetçi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yıllardan beri muhalefet ediyorlar, tek bir amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun. Yeter ki bu iktidar gitsin, yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım.' Bu kin, haset, hırs siyasetiyle, intikam siyasetiyle, kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. Bu millet 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen, kim yaparsa doğruya doğru, yanlışa yanlış deme erdemini gösteremeyen muhalefetten bıkmıştır ve şikayetçidir. Kendisi kazanmak için değil karşı tarafa kaybettirmek için siyaset yapan, intikam siyaseti, haset siyaseti, inat siyaseti yapan muhalefetten şikayetçidir. 'Biz gelirsek yapılanları yıkacağız, mevcut işletmeleri satacağız, elden çıkaracağız' diyen muhalefetten şikayetçidir. İktidarın yapmış olduğu bir camiyi, bir üniversiteyi bile eleştiren muhalefetten şikayetçidir."
Konuşmasında iktidarı da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:
"Yapılan faydalı işlerin yanında geçen 17 senede genel olarak Türkiye'nin haline baktığımızda sadece ve sadece 4 kelime görüyoruz. Borç, faiz, beton ve çimento. 2002 yılında kamunun borcu 256 milyar lira iken 2018 yılına gelindiğinde 1 trilyon 100 milyar liraya çıkmıştır. Kamunun borcu 5 misli artmış. 2002 yılında özel sektörün borcu 88 milyar lira iken 2018 yılında 2 trilyon lirayı aşmış, özel sektörün borcu bu iktidar döneminde 25 misli artmış."
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Yeniden Refah Partisi Yozgat 1. Olağan Kongresi
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