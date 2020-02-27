Yenilenen Renault Master Türkiye'de satışa sunuluyor
İSTANBUL (AA) – Yeni Renault Master, panelvan ve kamyonet seçenekleri ile Türkiye'de hafif ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor.
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, tamamen yenilenen dış tasarımı ve binek otomobil konforu sunan iç mekanı ile öne çıkan Yeni Renault Master, daha güçlü ve dinamik ön tasarımıyla birlikte Renault hafif ticari ürün gamındaki diğer modellerle ortak bir görsel kimlik sunuyor.
Renault tasarım kimliğini yansıtan C şeklindeki LED gündüz farları ve yükseltilmiş kaput seviyesi, Yeni Master'a güçlü bir görünüm kazandırıyor. Daha kaslı bir görünüme sahip yeni ön tampon ve krom çizgilerle detaylandırılmış yeni ön ızgara ise Yeni Master'in modern görünümüne katkı sağlıyor.
Yeni Master, kullanışlı özellikleri sayesinde binek otomobillerle benzer konfor sunuyor. TFT yol bilgisayarıyla donatılmış yeni bir gösterge paneli, görünümüyle kalite algısını yükselten yeni havalandırma kanalları,
binek otomobil konforu oluşturan yeni direksiyon ve vites topuzu, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımını içeren yeni orta konsolöne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor.
Acil fren destek sistemi, elektronik denge programı (ESP), anti patinaj sistemi (ASR) ve yokuş kalkış destek sistemi gibi güvenlik ekipmanlarını standart olarak sunan Renault Master, ayrıca yan rüzgar koruma sistemi gibi yeni sürüşe yardımcı destek sistemine de sahip.
– Yeni nesil dizel motorlarla öne çıkıyor
Altı ileri manuel vites kutusuyla üç farklı motor seçeneğine sahip Master, zorlu ve engebeli yol şartlarına yönelik arkadan itiş ve şehir içi kullanıma uygun önden çekiş seçeneklerini de barındırıyor.Araç, yeni nesil dizel motorlarıyla öne çıkıyor. Daha verimli ve emisyon normlarına uygun yeni 2.3L dCi motorlar Twin Turbo teknolojisini içeriyor. Dinamik motorlar, 100 kilometrede ortalama 5,8-8,1 litre aralığında yakıt tüketim değerleriyle dikkati çekiyor.
Yeni Renault Master'in hafif ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere panelvan versiyonunda 8, 9, 11, 13, 15 ve 17 metreküp olmak üzere 6 farklı yükleme kapasitesi bulunuyor. Kamyonet versiyonları ise tek ve çift kabin olmak üzere kısa ve uzun boyutları ile sunuluyor. Yeni "duman gri" opak renk ise farklı bir seçenek olarak dikkati çekiyor.
Renault Master, yenilenen yüzüyle 158 bin liradan başlayan fiyatlarla satışta.
-
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı
-
Yenilenen Renault Master Türkiye'de satışa sunuluyor
-
UMKE'den Aladağ Kayak Merkezi'nde çığa karşı kurtarma tatbikatı
-
Başkentte inşaat temel kazısının bitişiğindeki üç katlı dükkan çöktü
-
Konya'da “şivlilik” geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
-
TBMM Başkanı Şentop, “Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı”na katıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.