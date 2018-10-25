Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, hemşehrileriyle buluştu

ANKARA (AA) – Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisar'dan gelen heyet ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yaşar, hemşehrileriyle belediye düğün salonunda bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Burada konuşan Yaşar, siyasilerin seçildikten sonra genelde memleketlerini söylemek istemediğini ama kendisinin Afyonkarahisarlı olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Belediye çalışmalarını anlatan Yaşar, "Yenimahalle'ye 10 yıldır yaptıklarımız ortada. Yenimahalle, sadece başkentte değil, Türkiye'de tanınan, çalışmaları örnek alınan bir ilçe oldu. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine de bir misafirhane ve sosyal tesis kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Yaşar, hemşehrileriyle Anıtkabir'i de ziyaret etti.