Yenimahalle Belediyesinden gelin adaylarına ücretsiz gelinlik
ANKARA (AA) – Yenimahalle Belediyesince, hayırseverlerin bağışladığı birkaç kez giyilen gelinlikler ile kına ve nişan kıyafetleri temizlik ve tadilatlarının yapılmasının ardından ihtiyacı olan gelin adaylarının kullanımına sunuluyor.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, artan maliyetler nedeniyle düğün masrafı endişesi yaşayan evlenecek çiftler için "Gelinliğiniz Yenimahalle'den" adlı sosyal proje başlatıldı.
Bu kapsamda, hayırseverler sadece birkaç kez giyilen ve düğünden sonra kullanılmayan gelinlikler ile kına ve nişan kıyafetlerini diğer çiftlerin kullanması için belediyeye bağışlıyor.
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) öğretmen ve öğrencileri tarafından temizlik ve tadilatları yapılan kıyafetler, modaya göre işlenerek Varlık Kurs Merkezinde ihtiyacı olan gelin adaylarının kullanımına sunuluyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok uygulama yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar ilçemizdeki ihtiyaç sahipleri için örnek uygulamalara imza attık. Gerek Halkkart gerek Yenikart, gerek hasta ve hasta yakınları için Zübeyde Hanım Konukevimiz, gerekse kadın sığınma evimiz örnek projelerimizden sadece birkaçı. Gelinlik projesi de yeni yuva kuracak çiftlerimizin yüzünü güldürecek. Şimdiden çiftlerimize bir ömür mutluluk diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gelinlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde Varlık Mahallesinde bulunan YENİMEK Varlık Kurs Merkezine gelerek kendilerine uygun gelinliği ücretsiz olarak alabilecek.
Vatandaşlar, detaylı bilgiye "0312 341 91 28" telefon numarasını arayarak ulaşabilecek.
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