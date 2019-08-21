Yenimahalle'de Spor Akademisi kayıtları başladı

ANKARA (AA) – Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan 2019-2020 Spor Akademisi için erken kayıt dönemi başladı.

Akademi ile futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, bilardo, kick boks, jimnastik, bale, buz pateni, badminton ve masa tenisi dallarında eğitim alabilecek 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, 14 Eylül Cumartesi günü eğitime başlayacak.

Yaklaşık 9 ay boyunca cumartesi ve pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında eğitim alacak minik sporcular, eğitimlerinin ardından lisanslı sporcu olacak.

Çocuklarını akademiye kayıt etmek isteyen vatandaşlar, bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgeleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'ne başvurabilecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Yeni nesli hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umutla bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle'de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bunu ancak çocuğunuza fırsat vererek görebilirsiniz."