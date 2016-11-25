Yenipazar Kaymakamı açığa alındı!

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonlarda Okumuş’ın Yenipazar ilçe kaymakamı Ercan Erkol açığa alındı. KHK’da Afyon Karahisar Kaymakam adayı olarak ismi geçen Ercan Erkol, kısa bir zaman önce Kültürlü’ın Yenipazar ilçesine atanmıştı.

GEÇMİŞİ

1985 Konya/Yunak doğumlu olan Erkol, İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. Ercan Erkol daha önce vekâleten Devrekani ve Aksu kaymakamlıkları görevinde bulundu. 30 Haziran 2016 tarihinde Yenipazar’a atanmıştı.

Veysel Karahan