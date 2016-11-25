Ana Sayfa   >   Genel   >   Yenipazar Kaymakamı açığa alındı!

Yenipazar Kaymakamı açığa alındı!

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonlarda Okumuş’ın Yenipazar ilçe kaymakamı Ercan Erkol açığa alındı.

25 Kasım 2016 Cuma, 23:48
yenipazar-kaymakami-aciga-alindi

Benzer Konular

soyludan-abye-return-cagrisi
Soyludan ABye return çağrısı
kadinlarin-yuruyusune-ohal-engeli
Kadınların yürüyüşüne OHAL engeli
turk-hackerlardan-avusturya-disisleri-bakanligina-ambargo
Türk hackerlardan Avusturya Dışişleri Bakanlığına ambargo

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonlarda Okumuş’ın Yenipazar ilçe kaymakamı Ercan Erkol açığa alındı. KHK’da Afyon Karahisar Kaymakam adayı olarak ismi geçen Ercan Erkol, kısa bir zaman önce Kültürlü’ın Yenipazar ilçesine atanmıştı.

GEÇMİŞİ
1985 Konya/Yunak doğumlu olan Erkol, İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. Ercan Erkol daha önce vekâleten Devrekani ve Aksu kaymakamlıkları görevinde bulundu. 30 Haziran 2016 tarihinde Yenipazar’a atanmıştı. 

Veysel Karahan

haber haberi haberler haberleri yenipazar kaymakamı açığa alındı! | aydın haberleri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet