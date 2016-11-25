Yer altı soğuk hava depoları üreticiyi sevindirdi

NİĞDE (AA) – Niğde’de yapımı tamamlanan yer altı soğuk hava depoları, ürünlerin düşük maliyetle 6 ay süreyle muhafaza edilebilmesi sayesinde üreticileri memnun etti.

Niğde-Kayseri karayolunun Aktaş mevkisinde İl Özel İdaresine ait 131 bin metrekarelik alanda yerin metrelerce altına yapılan ve 100 bin ton ürün saklama kapasitesine sahip kayadan oyma 16 devasa yer altı soğuk hava deposundan 7 bin ton kapasiteli ikisinin hizmete girmesi üreticileri sevindirdi.

Üreticiler, depoda ürünlerini düşük maliyetle 6 aya kadar muhafaza edebiliyor.

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, yapımı tamamlanan depoların önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depoların, İl Özel İdaresi tarafından yıllık 180 bin lira karşılığında bir firmaya kiralandığını söyledi.

Depoların, betonarme depolara göre inşaat ve enerji maliyeti avantajı sağladığını dile getiren Küçüktuna, “Betonarme deponun 3’te birine mal oluyor. Tesisimizdeki stabil sıcaklık 8-10 derece arasında. Elma, patates ve narenciye için gayet uygun bir sıcaklık. Betonarme soğuk hava deposundaki soğutma maliyeti yıllık 400 bin lira civarında. 7 bin ton kapasiteli 2 deponun sadece aydınlatma maliyeti var ve yıllık 10 bin lira civarında.” şeklinde konuştu.

Küçüktuna, Niğde’yi soğuk hava deposu anlamında cazibe merkezi haline getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Soğuk hava deposunu kiralayan firmanın sorumlusu Dr. Şaban Karaat ise depoların kullanımının pratik ve maliyetinin düşük olduğunu, üreticiyi fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.

Ürünlerin uzun süre özelliğini bozmadan muhafaza edilebildiğini dile getiren Karaat, “Depoda patates muhafaza ediyoruz. Buranın sıcaklığı son derece stabil, nemi de oldukça dengeli. Diğer depolara göre enerji maliyetimiz yok denecek kadar az. İçeriyi ısıtma, soğutma, nemini ayarlamak için herhangi bir maliyet giderimiz yok.” dedi.