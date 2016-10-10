Yerine dikilen kolu fizik tedavi ile çalışmaya başladı

Niğde’de çalıştığı fabrikada elini yük taşıma bandına kaptırması sonucu kolu dirseğinden kopan 17 yaşındaki gencin kopan kolu, Konya’da yerine dikildikten daha sonra fizik tedaviyle çalışmaya başladı.

Niğde’nin Aktaş kasabasında yaşamış 17 yaşındaki Yakup Bozkurt, 23 Aralık 2015 tarihinde fabrikada çalışırken elini siklet nakliye bandına kaptırması sonucu sol kolu dirseğinden koptu. Ivedi olarak Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yakup Bozkurt burada yapılan tetkiklerin ardından Özel Konya Hospital’e sevk edildi. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ile ekibi kadar ameliyata alınan gencin kolu, yapılan başarılı bir operasyonla yerine dikildi. 10 aydır gördüğü fizik çare seanslarıyla sağlığına kavuşan Yakup Bozkurt’un kolu eskisi gibi hareket etmeye başladı.

Kaza olduktan sonra hastaneye gelmelerinin yaklaşık olarak iki buçuk saat sürdüğünü ifade eden Yakup Bozkurt, kolunun filmi çekildikten sonra ameliyata alındığını söyleyerek, “Ameliyat altı, altı buçuk saat sürmüş. Yoğun bakımda uyandım. Ondan sonradan fizik tedaviye başladım. bir hayli toparladık. Fizik tedaviye devam ediyoruz derhal” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekip namına konuşan Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, “17 yaşında genç erkek hastamız sol dirsek seviyesinden bant yaralanması sonucu ile kol kopmasıyla hastanemize başvurdu. Derhal ameliyata alınan hastanın dirsek seviyesinden kolu yerine dikildi. Sinir, damar, kas, kiriş tamirleri yapıldı. Şu an kolun durumu gayet iyi fizik tedavisi devam ediyor” biçiminde konuştu.