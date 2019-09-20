Yerköprü Şelalesi'ne asma köprü kuruluyor
KONYA (AA) – Hadim sınırları içindeki Aladağ bölgesinde yer alan Yerköprü Şelalesi'ne asma köprü yapımına başlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hadim'in Aladağ bölgesinden geçen Göksu Nehri üzerindeki Yerköprü Şelalesi'ne asma köprü yapımına başlandı.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, köprünün üç etaptan oluşan Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yapıldığını söyledi.
Köprünün tamamlanmasıyla bölgenin doğa turizminin gözde mekanlarından biri olacağını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından şelale çevresinde 3 etaptan oluşan bir çevre düzenlemesi yapılıyor. Proje kapsamında şelaleyi karşıdan görecek şekilde asma köprü yapılıyor. Bu köprü ile şelalenin akışı ve nehrin eşsiz manzarası tepeden seyredilecek. Ayrıca karşıya yapılan bungalo evler ve sosyal tesislere de geçişi sağlayacak. Şu anda çelik halatlar çekilerek tabliyelerin döşenmesine başlandı. Proje tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turizmin gözdesi olacak."
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