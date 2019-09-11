Yerköy’de madde bağımlılığı ile mücadele
YOZGAT (AA) – Yerköy Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu, alkol ve çeşitli maddelerin zararlarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'nde kurdukları stantta, polis ve zabıta ekipleri de ilçe merkezindeki kahvehane ve esnafı dolaşarak broşür dağıttı.
Stantta ilçe halkına bilgilendirme yapan Yılmaz, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için anne ve babalarının dikkatli davranmasını gerektiğin söyledi.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki uyuşturucu ile mücadele sadece emniyet birimlerimizin görevi değil, bu mücadele en başta aileleri aydınlatarak, toplumda farkındalık uyandırarak, gençleri bilinçlendirerek ve halkımızın desteğini arkamıza alarak yapılabilir. Uyuşturucu ile mücadelede tempomuzu daha da arttırmalıyız. Bu konuda en başta ailelerimiz olmak üzere, bizlere ve herkese çok önemli görevler düşüyor. Etkin ve sonuç alacağımız yol ve yöntemlerle bu konuda daha dikkatli ve kararlı olmak durumundayız. Özellikle ailelerin uyuşturucu konusunda çok hassas davranması gerekiyor."
Yılmaz, açıklamanın ardından stantta gelen vatandaşlara broşür dağıttı.
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