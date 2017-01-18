Yerköy'de öğrencilere kıyafet yardımı

YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Cengiz Topel İlköğretim Okulundan eğitim gören öğrencilere bir firma tarafından kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Kıyafet dağıtım töreninde konuşan Yavuz, şunları kaydetti:

“Yıllardır ilçemizde faaliyet gösteren Çanakkale Seramik ve Kalekim Fabrikaları, gerek ilçeye gerek Milli Eğitim camiasına her zaman destek olmuşlardır. Kalekim fabrikası bu sefer de yaklaşan yarıyıl tatili nedeniyle Kale Mahallesinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. Kendilerine çok teşekkür ederiz.”

Kıyafet dağıtım programına, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz’un yanı sıra Kalekim Fabrika Müdürü Sedat Altınay da katıldı.