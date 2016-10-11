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Yerköy'de pancar kampanyası başladı

11 Ekim 2016 Salı, 12:49
Yerköy'de pancar kampanyası başladı

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YOZGAT (AA) – Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Emin Yalçın, pancar alımlarının başladığını söyledi.

Başkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pancar alımlarının başlaması dolayısıyla hayırlı ve kazasız bir sezon geçirmek için dua ettiklerini belirterek, sezonun tüm çiftçilere bereketli olmasını temenni etti.

Pancar kampanyasının yaklaşık 70-75 gün süreceğini anlatan Yalçın, “2015-2016 yılı pancar alım kampanyasını başlattık. Bu yıl yapılacak olan pancar nakliyatları hem çiftçilerin, hem de nakliyecilerin lehine olacak şekilde düzenlenmiş ve her iki taraf da mağdur olmadan pancar taşımacılığı başlatılmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 150 kamyonla şeker pancarının nakliyesi yapılacak. Pancar kampanyası yaklaşık 70-75 gün sürecek. Gerek tarladan, gerekse kantardan yapılacak nakliyatlar inşallah kazasız belasız bir şekilde yapılacaktır.” diye konuştu.

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