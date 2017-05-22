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Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:45

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YOZGAT (AA) – Yerköy Fen Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Yerköy Fen Lisesi öğrencileri, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat branşlarında hazırladıkları 30 projeyi, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile beğeniye sundu.

Okulun spor salonunda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Nevzat Şengök, Okul Müdür Celal Akdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Okul Müdürü Celal Akdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarda öğrencilerinin hazırladığı 30 projenin görücüye çıktığını dile getirdi.

Proje çalışmalarıyla öğrencileri araştırarak bilgiye ulaşmayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Akdoğan, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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