Yerköy’de yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı

YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yerköy Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, devlet hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

İlçe ve köylerde konuşulan sorunların gerekli kişiler tarafından not alınacağını ve bunların takibinin yapılacağını ifade eden Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Burada toplanmamızdaki amaç ilçemizde ve köylerimizde sorunları ele alıp gerekli daire amirleri ile çözüm odaklı çalışmaktır. Burada bir yere hizmet götürürken öncelikleri de belirleyeceğiz. Nüfus esasına, bölge ekonomisine katkısına, verimliliğine bakacağız. Ondan sonra da işlere başlayacağız.”

Toplantıda, eğitim, sağlık, tarım, köy altyapısı ve turizm başlıkları altında belde ve köylerin sorunları görüşüldü.

Toplantıya, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

