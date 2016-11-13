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13 Kasım 2016 Pazar

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Yerli Donald Trump sosyal medyayı salladı

Çoğu sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili ışık halkası getirirken bir takım sosyal ağ kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi. İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları: “-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy’den sonra bundan başka Giresunlu Trump’ımız o.

13 Kasım 2016 Pazar, 09:58
yerli-donald-trump-sosyal-medyayi-salladi

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Çoğu sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili ışık halkası getirirken bir takım sosyal ağ kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi.

İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları:

“-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy’den sonra bundan başka Giresunlu Trump’ımız oldu! Emrindeki sanayide tek rakibimiz Çin :-))
– Giresunlu Trump, bu Amerikalılar çıldırmış yakın koruma bulundur yanında. Yanlışlıkla seni asarlar.
-Nasıl bir ülkeysek her ünlünün emrindeki sanayisi mevcut. Şimdide Giresunlu Trump karşımızda.
– ABD başkanı #Trump’ın Giresunlu versiyonu Abdullah Topçu
Trump’ın Giresunlu iş adamına 64 bin dolar borcu varmış, bu adam Giresunlular’dan ne istiyor 🙂
– Giresunlu Trump” ABD’nin başına geçse yapacağı birincil şey her hâlükarda fındığın üzerindeki bütün vergileri kaldırmak olurdu. 

Resul Yanbul

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