Yerli Donald Trump sosyal medyayı salladı
Çoğu sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili ışık halkası getirirken bir takım sosyal ağ kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi. İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları: “-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy’den sonra bundan başka Giresunlu Trump’ımız o.
Çoğu sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili ışık halkası getirirken bir takım sosyal ağ kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi.
İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları:
“-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy’den sonra bundan başka Giresunlu Trump’ımız oldu! Emrindeki sanayide tek rakibimiz Çin :-))
– Giresunlu Trump, bu Amerikalılar çıldırmış yakın koruma bulundur yanında. Yanlışlıkla seni asarlar.
-Nasıl bir ülkeysek her ünlünün emrindeki sanayisi mevcut. Şimdide Giresunlu Trump karşımızda.
– ABD başkanı #Trump’ın Giresunlu versiyonu Abdullah Topçu
Trump’ın Giresunlu iş adamına 64 bin dolar borcu varmış, bu adam Giresunlular’dan ne istiyor 🙂
– Giresunlu Trump” ABD’nin başına geçse yapacağı birincil şey her hâlükarda fındığın üzerindeki bütün vergileri kaldırmak olurdu.
Resul Yanbul