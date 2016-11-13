Yerli Donald Trump sosyal medyayı salladı

Çoğu sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili ışık halkası getirirken bir takım sosyal ağ kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi.

İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları:

“-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy’den sonra bundan başka Giresunlu Trump’ımız oldu! Emrindeki sanayide tek rakibimiz Çin :-))

– Giresunlu Trump, bu Amerikalılar çıldırmış yakın koruma bulundur yanında. Yanlışlıkla seni asarlar.

-Nasıl bir ülkeysek her ünlünün emrindeki sanayisi mevcut. Şimdide Giresunlu Trump karşımızda.

– ABD başkanı #Trump’ın Giresunlu versiyonu Abdullah Topçu

Trump’ın Giresunlu iş adamına 64 bin dolar borcu varmış, bu adam Giresunlular’dan ne istiyor 🙂

– Giresunlu Trump” ABD’nin başına geçse yapacağı birincil şey her hâlükarda fındığın üzerindeki bütün vergileri kaldırmak olurdu.

Resul Yanbul