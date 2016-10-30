Yerli kamyon gizli ele takıldı

Otomotiv sektöründe tasarı, kurulum ve yazılım konularında etkinlik bildiren Ar Karsa AŞ’nin 2013 yılında başlangıç verdiği yerli kamyon projesi, 15 Temmuz öncesi bürokrasi ve miktar zincirinde yaşanan direnç nedeniyle sekteye uğradı. Devletten tatmin edici desteği göremeyen şirket; üretimini Bulgaristan’a kaydırırken, Çekya merkezli Tatra markasının da Türkiye’ye distribütörlüğünü yapmaya başladı. Merkezi İSTOÇ’ta bulunan Ar Karsa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıcan, Sancaktar ismiyle üretimini düşündükleri kamyonla ilgili yaşadıkları süreci anlattı.

ÜRETIM BULGARİSTAN’A KAYDI

Türkiye’deki kamyon segmentinde 4×4, 6×6, 8×8 ve 10×10 kamyon üretimi ve yüksek tonajlı kamyon üretimini hedeflediklerini bildiren Arıcan, bu kapsamda birincil üretim tesisini 4×4 kamyon için Denizli’de kurduklarını söyledi. Erzincan’da Türkiye’nin motor, şanzıman, dingil ve döküm montaj fabrikası ile meslek yüksek okulunu kurmayı da amaçladıklarını kaydeden Arıcan, “‘Erzincan’da yatırım yapın’ dediler. Işyeri kurduk, 500 dönüm arazi tahsisi sözü aldık. ‘20 dönümle başlayın’ dediler, binamızı yapacaklardı fakat hiç kimse devamı için adım atmadı” dedi. Adı konmamış bir engelleme ile karşılaştıklarını savunan Birol Arıcan, “Miktar zincirinde yurt dışına yollandık. Buradaki bazı zorlamalarla üretimimizin bir kısmını Bulgaristan’a kaydırdık” diye konuştu.

ÇEK MARKASI TATRA’YI SATACAK

Yerli kamyon projesi kapsamında Çekya merkezli Tatra firmasıyla Erzincan’da iki taraflı motor üretmeyi planladıklarını kaydeden Arıcan, 800 milyon TL’lik proje için hiçbir takviye görmemeleri sebebiyle, yatırımın tamamını durdurduklarını söyledi. Sancaktar’ın yalnızca 4×4 versiyonları için Denizli’de montaj yaptıklarını açıklayan Arıcan, Çek markası Tatra’nın bünyesine girdiklerini ve markayı Türkiye’de satmaya başladıklarını kaydetti. Sancaktar ve ithal Tatra’yı birlikte sattıklarını bildiren Arıcan, nihai hedeflerinin; Tatra’nın üretimini Sancaktar’la birleştirip Türkiye’de devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Önder ÇELİK- Türkiye Gazetesi