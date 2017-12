Yerli mallara “Ne Lazımsa Bu Topraklarda” diyerek destek veriliyor

CarrefourSA, her yıl 12 – 18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası’nı reyonlarında yer alan yerli ürünlerinde sunduğu indirimlerle kutluyor. Yerli Malı Haftası kapsamında coğrafi işaretli ürünlerden yerli tohuma, yalnızca marketin tüketicileriyle buluşan yerli deterjan EtiMatik’e, ilk kez CarrefourSA marketlerinde satışına başlanan yerli bakliyat Tarım Kredi Birlik üretimi Birlik ürünlerine ve Vestel’in yerli cep telefonu Venüs’e kadar tüm yerli ürünleri tüketicileriyle buluşturuyor.

Hakan Ergin: “Yerli malına bir hafta değil, her hafta sahip çıkıyoruz”

Yerli ürünlere verdikleri değere değinen ve yerli malına her zaman sahip çıktıklarını belirten Genel Müdür Z. Hakan Ergin, “Üzerine yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, büyüyen ve gelişen ekonomimize can kattığı bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz” dedi.

Son olarak ülkemizde yerli malını destekleyen çalışmalar yaptıklarının altını da çizen Z. Hakan Ergin, “Günümüzde hemen her alanda yerli mallarına sahip bir ülkeyiz. Bu ürünlerin devamını sağlayarak tüketicilerle buluşturmalıyız. İşte bu çerçevede CarrefourSA olarak tüketicilerimize çeşidi bol ve uygun fiyatlı sebze – meyve sunabilmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile ‘Yerli tohum – Taze Mahsul’ projesini başlattık. Proje kapsamında Bursa, Antalya ve Adana’daki üreticilerle sözleşmeli tarım yoluyla anlaşıyor, üretim hacimleri doğrultusunda kendilerine yerli tohum veriyoruz ve bu sayede üretilen taze gıda ve bakliyat ürünlerini reyonlarımıza taşıyoruz. Tarım Kredi Birlik marka kırmızı mercimek, bulgur çeşitleri ve sıra fasulyeyi yalnızca CarrefourSA marketlerinde tüketicilerle buluşturuyoruz. Sadece taze gıdada değil, gıda dışı ürünlerde de yerli malını destekliyoruz. Bu çerçevede bor madeninden üretilen Türkiye’de bir ilk olan EtiMatik deterjanı ile ülkemizin yerli teknoloji markası Vestel tarafından üretilen Venüs cep telefonlarını da reyonlarımızda tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. CarrefourSA olarak yerli mallarına sadece bir hafta değil, her hafta reyonlarımızda yer vererek sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz” açıklamalarında bulundu.