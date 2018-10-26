Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli olarak üretilen metal dedektörü "Memed", mayın tarama birliklerinin kullanımına sunuldu.
Türk savunma sanayisinin son dönemde yürüttüğü özgün ve milli ürün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
Bu kapsamda, mayın tehditlerinin tespiti için Türkiye'de bir ticari işletme tarafından yerli ve milli olarak üretilen metal dedektörü "Memed", yoğun test süreçlerini başarıyla tamamlayarak sahada göreve hazır hale getirildi.
Askeri standartlardaki yüksek ve düşük sıcaklıkta çalışma ve şok testlerini başarıyla geçen yerli "mayın avcısı", güvenlik güçlerinin gerçek hedef mayınları üzerinde yapılan tespit testlerini de başarıyla tamamladı ve envantere dahil edildi.
Metal dedektörü "Memed", kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirildi ve üretildi. Böylece güvenlik güçleri için kritik önemdeki bir cihaz daha yerli kabiliyetlerle güvenlik güçlerine sunulmuş oldu.
"Memed", güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirildi ve bu nedenle sahadaki benzeri birçok üründen üstün özelliklerle donatıldı.
– Zorlu zeminlerde yüksek tespit hassasiyeti
"Memed" hızlı toprak uyumlama fonksiyonuyla normal, mineralli, killi, kireçli, çakıllı, kumlu, çimli, volkanik, çamurlu ve benzeri toprak ve arazi yapılarında hedefleri tespit edebiliyor.
Dedektör, mayın tarama faaliyetlerinde görev alan saha kullanıcılarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.
Kompakt ve tam katlanabilir yapısıyla operasyonel taşıma kolaylığı sağlayan "Memed", dahili ekranıyla kullanıcı dostu arayüz sunuyor.
Tam katlanabilir yenilikçi mekanik yapı da operasyon yükünü önemli ölçüde azaltıyor.
Dairesel arama kafasına sahip "Memed", hedefe farklı açılardan gelindiğinde aynı seviyede hedef tespit alarmı üretebiliyor. Farklı uygulamalara yönelik arama kafalarının kullanımını sağlamak amacıyla arama kafası mekanik olarak değiştirilebiliyor.
Ergonomik yapısıyla uzun süre operasyon yapabilme imkanı sağlayan "Memed", sıkça karşılaşılan anti-personel ve anti-tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor.
Özel yazılım ve donanımlarıyla bilinen hiçbir mayını tetiklemiyor. Farklı uygulama tiplerine göre sesli, görsel ve titreşimli uyarılardan istenenin seçilebilmesini sağlıyor.
Mayının tam yerinin belirlenmesi için özel yer belirleme fonksiyonu bulunuyor.
"Memed", 15 saatin üzerinde kesintisiz görev yapabiliyor.
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