Yerli oto için kıyasıya yarış devam ediyor
Türkiye’nin yerli otomobil projesi için toplumun bütün kesimleri heyecanlı. Birçok kent “Bizim ilimizde yapılsın, arsa, bina, teknik destek” şeklinde tekliflerle başvururken, yan sanayi şirketleri de projenin herhangi bir adımında ‘ne gerekirse yaparız’ diyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil için toplumsal bir destek olduğunu belirterek “Adeta illerimiz birbiriyle yarışıyor. Bu çok sevindirici. Yerli otomobil projesine toplumsal bir sahiplenme oldu.” dedi. Bu başvuruların çok sevindirici olduğunu söyleyen Özlü “Şu anda tasarım fazındayız. Üretim fazına geçince bunları değerlendireceğiz. Şu ana kadar, 20’nin üzerinde il başvurdu fabrikanın kendi illerine kurulması için. Mersin’den Elazığ’a, Çankırı’dan Manisa’ya kadar, talep geldi. İller bu konuda yarışıyor. Ama şu anda tasarım aşamasında olduğumuz için, bir şey diyemiyoruz. Üretim aşamasında bunlar belli olacak. Bunda tabii ki konsorsiyumun da sözü olacak. Konsorsiyum, ekonomik ve mali açıdan değerlendirecek. Dolayısıyla en doğru çözümü bulacağımızı düşünüyoruz. Talep eden iller farklı teklifler getiriyor. Bedelsiz arsa veren var, başka teşvikler öngörenler var. İller yarışıyor.” dedi.
GÜZEL BİR İSİM BULACAĞIZ
Yerli otomobil projesinin iki fazdan oluştuğunu, şu anda tasarım ve şirketleşme fazının yürüdüğünü ifade eden Özlü, şunları söyledi: Tasarım fazı prototipin ortaya çıkması ile tamamlanacak. İkinci faz prototipten seri üretime geçiş olacak. İkinci fazda artık üretim yeri belli olacak ve fabrika kurulacak. Modeller ortaya çıkacak. Tek model olmayacak. Birden fazla model ortaya çıkacak. Alternatifler değerlendirilecek. Onların ilk üretimi yapılacak. İlk aşamada düşük yoğunluklu üretim yapılacak. 10 bin veya 20 bin adet üretim yapılacak. Sonraki aşamada artacak. Otomobilin elektrikli olması üzerinde konsorsiyum üyeleri mutabıklar. Tasarım fazı 2019’da tamamlanacak. Takvim işliyor. Aksaklık yok. Şu anda teknik ve mali analiz yapıyoruz. İstanbul’da bir ofis kurduk. 5 konsorsiyum üyesinin temsilcileri orda ofiste çalışmaya başladı. Teknik ve tasarım maliyetleri çalışılıyor. İsmi merak ediliyor ama herkes emin olsun, güzel bir isim bulunacak.
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